Jogijska vaja za lajšanje stresa

Vajo čoln ali paripurna navasana izvajajte sami, v paru ali skupini. Sedite na tleh, noge stegnite pred sabo. Z rokami se oprite ob tla, malce za boki. Dvignite se in rahlo nagnite nazaj, hrbet naj ne bo ukrivljen. Uravnovesite težo na trtici in medenici. Izdihnite in upognite kolena, nato dvignite boke v kot 45 stopinj. Kolena so še vedno upognjena.

Nato počasi zravnajte kolena, če lahko, prste na nogah dvignite v višino oči. Če tega ne morete, ohranite skrčena kolena, goleni pa vzporedno s tlemi. Srce naj bo odprto, hrbtenica poravnana, ramena potegnjena nazaj, roke podaljšane in stegnjene ob nogah, vzporedno s tlemi, z dlanmi, obrnjenimi proti njim. Poskusite ohraniti spodnji del trebuha raven in napet, a ne trd. Globoko vdihnite. Poskusite ostati v tem položaju od deset do dvajset sekund, nato postopoma podaljšujte ta čas.

Vaja krepi trebušne mišice, boke in hrbet. Spodbuja delovanje ledvic, ščitnice in prostate. Pomaga pri lajšanju stresa in spodbuja prebavo.