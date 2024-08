Izkoristite naporna čustva, jeza vas motivira in požene naprej

Znanstveniki pravijo, da nam v zahtevnih časih možgani pomagajo biti čim bolj prilagodljivi. K temu spada tudi to, da se naučimo pomiriti, nevtralno oceniti dogajanje, nanj pogledati drugače in sprejemati pametnejše odločitve. To storimo lažje, če se opominjamo, da ni nujno, da je tesnobnost vedno slaba. Samo pomislite: jeza lahko blokira vašo pozornost in delovanje ali vas motivira in požene naprej, izostri pozornost in vas opomni, kaj je pomembno. Strah lahko prikliče spomine na pretekle poraze, prevzame vašo pozornost in spodkopava učinkovitost ali spodbudi previdnost pri odločanju, samorefleksijo in vas dregne, da zamenjate okolje, vedenje, okoliščine. Zaskrbljenost lahko prepreči doseganje ciljev ali jih pomaga prilagoditi, se uskladiti s pričakovanji in postaviti v ospredje bolj realistične. Žalost vas lahko preplavi in demotivira ali pomaga postavljati prioritete in uvesti spremembe.