Iz nelagodja do notranjega miru! Premagajte vzorce obsojanja

Tudi če živimo duhovno ozaveščeno, nas obdaja družba ločenosti in polarnosti, ki zanemarja naše notranje bitje ter nas spodbuja, da postanemo obsedeni z zunanjo predstavo tistega, kar mislimo, da smo, opozarjajo guruji. Ko ne dosegamo meril, ki smo si jih zastavili kot odgovor na norme družbe, ki časti popolnost, nas prevzame nelagodje.

A namesto da bi se obrnili navznoter in pozdravili rane in travme, premagamo stisko tako, da opravljamo - kar je podobno kot droga, ki preusmeri našo pozornost. Sčasoma nam obsojanje drugih preide v navado, ki se ji pogosto pridruži dojemanje sebe kot žrtve. Osvobodimo se lahko samo tako, da se začnemo zavedati svojega početja ter smo se pripravljeni posvetiti zdravljenju bolečine, namesto da bi vztrajali pri obližu kot hitri rešitvi.

Energetski obračun

Ko boste energijsko pripravljeni obračunati s svojim obsojanjem, ne da bi se krivili zanj, najprej analizirajte stanje. Napišite si štiri stolpce z naslovi 'Kaj ali koga obsojam?', 'Kako se ob obsojanju počutim?', 'Zakaj se počutim upravičenega do obsojanja?', 'Kateri trenutek v mojem življenju je sprožil, da sem se počutil upravičenega do obsojanja?'.

Ko sestavite seznam, ki ga lahko nekaj dni dopolnjujete, o vsaki dodatno premislite in odgovorite: 'Ali v vašem obnašanju tiči kakšen vzorec? Kako se počutite ob priznanju, da obsojate? Se obsojate zaradi obsojanja? Ali čutite olajšanje, ko pogledate na svoje obsojanje? Vam je neprijetno pogledati, kaj počnete?'. Ko analizirate stanje, se naravnate na energijo sprejemanja in spuščanja tako, da izrečete prošnjo: 'Danes ne bom obsojal/-a ničesar, kar se pojavi.' S tem se zavežete, da boste zavestno povezali svoje misli z ljubeznijo in pustili, da vas vodijo vaši vodniki.