Pasji kožušček sproža hormone sreče

Pregovor, da je pes človekov najboljši prijatelj, ne velja le za zveste pasje skrbnike, ampak tudi za vse tiste posameznike, ki so se zaradi bolezni znašli v bolnišnici ali pa zaradi starosti v katerem od domov starejših občanov. Tudi neznan pes jim lahko polepša dan in pomaga pri okrevanju in drugih dejavnostih. Bruna je na Pediatrični kliniki Ljubljana razveselila otroke. FOTO: Dora Levstek V DSO Bežigrad je Lun raznežil stanovalce. FOTO: Branka Foršček »Dotik pasjega mehkega kožuščka in njegov prijazni pogled v tebi sprožita hormone sreče. To sprosti in zelo motivira,« pravi Valentina Ho...