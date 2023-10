Za psa ne potrebujete vrta

Za majhna stanovanja so primerne majhne pasme. Med tistimi, ki jih bivanje v majhnih prostorih popolnoma nič ne moti, je kodrasti bišon. Majhni psi bele barve s kodrastim kožuhom se lahko pohvalijo tudi s tem, da njihova dlaka ne povzroča alergij. Skrbniki jih imajo med drugim radi zaradi njihovega živahnega in prikupnega značaja.

Če ste spremljali nanizanko Seks v mestu, gotovo veste, kako so videti kavalirji kralja Karla. Psi, kakršnega je v seriji posvojila junakinja Charlotte, obožujejo kratke sprehode okoli bloka in crkljanje v skrbnikovem naročju. Pri višini 30 cm in največ 8,2 kilograma ni bojazni, da bi se počutili utesnjene v še tako majhnem stanovanju.

30 centimetrov so visoki kavalirji kralja Karla.

Shih-tzuji se dobro ujamejo z otroki in drugimi psi.

Prvotno so živeli v kitajskih palačah, vendar se shih-tzuji zadovoljijo tudi s precej bolj skromnimi bivališči. Ti čustveni psički so odlični družabniki v družinah z majhnimi otroki in še kakšnim drugim psom. Havanski bišon izhaja, kot pove že ime, s Kube. Če iščete komunikativnega psa, ki vas bo nenehno presenečal in zabaval, je to prava pasma za vas. Svileno dlako lahko pristrižete ali pustite dolgo.

Za majhne prostore so primerni majhni psi.

Bostonskim terierjem pravijo tudi ameriški kavalirji, kar pove vse o njihovem vljudnem značaju. So živahni in zabavni, vendar vseeno ubogljivi. Nemški špici so željni ugajanja in učenja, majhen prostor pa zanje ni problem. Vendar se zanje ne odločite, če ste, kar se tiče psov, začetniki – ob napačni vzgoji lahko razvijejo navado lajanja na ljudi in pse. Če jih znate vzgojiti, pa so odlični in prikupni družabniki.

Nekatere pasme so za stanovanja problematične zaradi lajanja.

Italijanski hrti so miniaturna različica navadnega hrta. Radi se stiskajo in valjajo po postelji, vseeno pa jim ne manjka raziskovalnega duha. So radovedni in se radi veliko sprehajajo, zato niso za tiste, ki ne marajo tovrstne rekreacije. Kitajski goli pes je odličen za tiste, ki imajo radi drugačnost. Neobičajni štirinožec bo z golim telesom brez dlake in s čopki na glavi, stopalih in repu zagotovo pritegnil prozornost. Odlični so za tiste, ki se bojijo alergijskih reakcij, saj veljajo za hipoalergeno pasmo. Pazite le, da njihova koža ne bo izpostavljena sončnim žarkom oziroma jih zaščitite pred UV-sevanjem. Če iščete psa, ki je primeren za majhna stanovanja, hkrati pa se mu ne ljubi veliko hoditi na sprehode, je prava izbira za vas mops.