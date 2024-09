Horoskop september 2024: Rojenim v tem znamenju se spet obeta sreča

27. avgusta je Merkur stopil v harmonijo z Jupitrom, v kateri bo vztrajal do 8. septembra, in to je idealen čas za še zadnje pobege na morje, potovanja, pa tudi za sklepanje poslov in novih zaposlitev ter zaključevanje projektov, seminarjev in izobraževanj.

Prvi teden septembra bo Venera močno vplivala na finance in ljudi, ki upajo na pravične rešitve, povezane s sindikati in drugimi organizacijami, in ker bo do prvega krajca 11. septembra ta planet financ v idealni kombinaciji z Jupitrom, lahko pride do ugodnih razpletov.

Vendar ne za vse.

