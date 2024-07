Hitre in učinkovite energijske vaje

Mirni in negibni se zavedajte vibracij v očesu. Globoko dihajte in krepite vibracije. Zavedajte se jih po vsem telesu in jih povežite s tretjim očesom. Začnite se zavedati svojega eteričnega telesa kot celote. Roke potisnite pod tekočo vodo. Hkrati odprite usta in izdihnite z močnim grlenim dihanjem in z namenom. V tekočo vodo sprostite kar največ negativne energije.

Ponavljajte proces, a tokrat namesto tekoče vode uporabite plamen sveče. Sedite pred gorečo svečo. Vzpostavite vibracije v očesu. Začnite se zavedati celotne plasti vibracij. Z grlenim dihanjem jih okrepite in povežite s tretjim očesom. Nato držite dlani vsako na svoji strani plamena. Uglasite se z ognjem. Tako kot je tok energije, ki jo spuščate, povezan s tekočo vodo, lahko tudi okrog plamena zaznate vzpenjajoči se tok energije. Uglasite se vanj.

Negativno energijo lahko odložite tudi v vodo. FOTO: Elena Kalashnik/Getty Images

Eterične vibracije

Med zavedanjem eteričnih vibracij imejte usta široko odprta, izdihujte z glasnim grlenim dihanjem in z namenom. Negativne energije usmerjajte v vzpenjajoči se tok energije. To počnite od nekaj sekund do ene minute. Vedno kadar se znajdete v bližini kresa, izkoristite trenutek za ta postopek. Velik ogenj sprošča energijo, ki je veliko večja od energije sveče, tako lahko dosežete visoko stopnjo očiščenja. Na tak način lahko izločate energije tudi v veter ali zemljo. Kadar ste jezni ali vznemirjeni, si lahko pomagate tako, da svoj ogenj in veter izločite v zemljo. Sedite na tla (na zemljo, ne na beton!). Uglasite se z zemljo. Čutite njene vibracije. Plosko položite dlani na tla. Odprite usta. Bodite kakor zmaj in izdihujte z glasnim dihanjem in z namenom. Izločajte vse nezaželeno. Z elementom zemlje potrebujete za to več časa kakor z ognjem, najmanj nekaj minut.

Ali sedite v položaj za meditiranje, oči imejte zaprte. Začnite poglobljeno dihati, dve ali tri minute krepite vibracije v tretjem očesu. Nato vadite zavedanje teh vibracij, tako v očesu kot v centru volje v tretji čakri. Dihajte, da okrepite vibracije in povežete oba centra. Ko napredujete, poskušajte usidrati tretje oko v središče v trebuhu. Ne uporabljajte domišljije niti vizualizacije. Izkušnja je otipljiva, kakor da bi bilo vaše oko ukoreninjeno v vibracije centra volje. Nadaljujte nekaj minut, vzpostavljajte vibracije v obeh centrih in ju povezujte. Nato odprite oči. Začnite opazovati predmete okrog sebe, drugega za drugim. Ostanite negibni, z zavedanjem tako v tretjem očesu kot pod popkom. Zavedajte se dejstva gledanja in vibracij v očesu in pod popkom. Občutite ne le osredotočenost, ampak tudi prizemljenost. Z zavedanjem se avtomatično počutite bolj trdne, gostejše, manjša je možnost, da bi odplavali ob prvem vetriču. Vaja je odlična za ljudi, ki trpijo zaradi premalo samospoštovanja in morajo razviti večjo samozavest.