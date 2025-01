Enemu ljubezen, drugemu bogastvo: to vam prinaša prvi letošnji mlaj

Potem, ko je 13. januarja nočno nebo razsvetlila volčja oziroma prva polna luna letos, je prišel čas za prvi letošnji mlaj. Ta je nastopil v vodnarju in s posebno energija ožarja astrološke znake, piše People.

Domala vsa znamenja se bodo v dneh okoli mlaja srečala z novimi priložnostmi in začetki, bo pa ta najbolj vplival na zračne znake in na zanje značilne lastnosti.

Po besedah slavnega astrologa Kylea Thomasa je vodnar optimistično znamenje, ki spodbuja k vključevanju in grajenju skupnosti, ter pomaga pri doseganju dolgoročnih ciljev.

Dodaja: » Pogosto bo prisoten občutek večje neodvisnosti in močnejše bo hrepenenje po spremembi rutine.«

Tako pa bo vplival na posamične astrološke znake:

Oven

Mlaj bo rojene v tem znaku spodbujal k vključevanju, povezovanju, združevanju.

To bo za ovne zelo družabno obdobje, ponovno se bodo povezovali s starimi prijatelji in spoznavali nove ter tako širili krog ljudi, ki jim bodo lahko v prihodnosti pomagali pri doseganju ambicij.

Bik

»Prvi letošnji mlaj bikom prinaša slavo in zlato,« je prepričan Thomas.

Zanje bo to čas za temeljit razmislek o načrtih, ambicijah in o načinih, kako jih doseči. Napredovanje ali nova služba so za vogalom, odličen vpliv zvezd v kombinaciji s trdim delom bo prinesel nagrado.

FOTO: Arndt_vladimir/Gettyimages

Dvojček

Mlaj bo dvojčke spodbujal k usmerjanju v intelektualno rast. Dobili bodo veliko priložnosti za razmišljanje izven okvirjev, po zaslugi tega se bodo dokazovali v akademskih, medijskih ali duhovnih vodah.

Dvojčki bodo v tem obdobju dobesedno poleteli.

Rak

Čas je za jasnost v odnosih. Mlaj bo morda razkril nekatere umazane skrivnosti, ki bi si jih raki želeli pomesti pod preprogo.

Dogajanje na nebu jih bo spodbudilo k izkazovanju ranljivosti, okrepljena bo želja po povezovanju.

Bo pa to za rake idealen čas za posojila in naložbe: zadeve bi se lahko dobro obrestovale.

Lev

Mlada luna bo leve spodbujala k povezovanju z nekom, ki ga cenijo.

Pojavile se bodo priložnosti za napredovanje v odnosih: na vidiku so zaroka,skupna selitev, poroka, samskim se obeta posebno srečanje, ki bo preraslo v lep odnos.

FOTO: Jacoblund/Gettyimages

Devica

Mlaj bo device spodbujal k še večji učinkovitosti pri uresničevanju načrtov. Prevzele bodo več odgovornosti za izpeljavo projektov. Morda bodo končno našle idealno službo ali pridobile donosno stranko.

Pazijo naj na zdravje: čas je za zdravo prehrano in ne pozabite na gibanje.

Tehtnica

Zaradi mlaja bodo tehtnice na življenje gledale v barvah in premogle bodo ogromno strasti do vsega, kar jim je drago.

Zanje bo to zelo romantičen čas, samski, pojdite med ljudi, morda srečate sorodno dušo, pari uživajte v energiji mlaja, ki bo v vaš vsakdan prinesel veliko smeha in intimnosti.

Škorpijon

Prvi letošnji mlaj bo v škorpijonih sprožil željo po prenovi ali celo selitvi. Lahko pa jih bo prisilil k temu, da se že končno spopadejo z neprijetno družinsko zadevo.

Skratka, obeta se jim nekaj novega, oni pa naj v vsem dogajanju po najboljših močeh podprejo vse, ki jih imajo radi.

FOTO: Rytis Bernotas/Gettyimages

Strelec

Strelci, z besedo na dan!

Mlaj vam bo pomagal na življenje pogledati z drugačnega zornega kota in uvesti nekatere spremembe.

To je tudi čas za pisne, govorne ali oglaševalke projekte ter za krajši dopust v bližnjem kraju.

Kozorog

V obdobju prvega letošnjega mlaja bodo kozorogi pravi magnet za denar. Pripravijo naj se na dodatne prilive: na obzorju je povišica, nova zaposlitev ali donosno sodelovanje.

Kozorogi, razmislite o načinih za investiranje tega denarja, vendar si tudi kaj privoščite

Vodnar

Vodarji, vesolje se vam smeji. Za vas je to najpomembnejši mlaj letos, izkoristite energijo in v tednu pred nami sestavite seznam najpomembnejših ciljev za leto, ki se je ravno začelo.

Premišljen načrt vas bo pripeljal do uspeha.

FOTO: Grinvalds/Gettyimages

Riba

Vzemite si čas za počitek in si privoščite odmor. Telo vas bo samo napeljevalo k temu, saj boste občutili utrujenost in izčrpanost.

S preprostimi koraki ju boste pregnali;: dovolj bo masaža, sproščujoča kopel, počitek doma.

Privoščite si, zaslužili ste si.