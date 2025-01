Izpoved astrologinje: resnica o svetu astrologije in zakaj se je odločila prenehati

Nekdanja astrologinja Felicity Carter je razkrila, kako deluje poklic prerokovalke, zakaj je ljudem lahko napovedovala prihodnost in kaj jo je nazadnje pripeljalo do odločitve, da svoje karte in horoskope pospravi za vedno. Njena zgodba osvetljuje psihološko ozadje tega dela, pa tudi njegovo etično plat.

Carterjeva je kot mladenka povsem po naključju odkrila svet prerokovanja. Svojo prvo izkušnjo z napovedovanjem je doživela, ko je za zabavo brala tarot karte kolegici, ki ji je karta napovedala nosečnost – novica, ki se je pozneje uresničila. Ta trenutek jo je prepričal, da ima »dar« in jo spodbudil, da se je poglobila v svet astrologije, tarota in drugih mističnih praks.

Z leti je svoje sposobnosti izpopolnjevala, obiskovala tečaje in se učila tehnik, kako zaznati tisto, kar ljudje želijo slišati. Po njenih besedah je bilo ključno, da si zaupal svoji prvi misli – preden bi razum »pokvaril« intuitivno povezavo. Prav tako se je naučila simbolike planetov, znamenj in horoskopskih kart, ki jih je povezovala v zgodbe, s katerimi je stranke osupnila. »Astrologija je velikanska igra asociacij,« pravi Carterjeva.

Psihologija in človeška narava

Kljub temu da so jo ljudje pogosto slavili kot izjemno intuitivno, je Carterjeva sčasoma ugotovila, da njene napovedi niso bile rezultat mističnega vpogleda, ampak subtilnega razumevanja psihologije in človeške narave.

Verjamete v astrologijo ali ste skeptični? FOTO: Thanumporn Thongkongkaew Getty Images/istockphoto

Pravi, da so stranke pogosto iskale predvsem priložnost, da izrazijo svoje stiske in skrbi. »Večina jih ni potrebovala odgovorov, temveč so želeli, da jih nekdo posluša,« pojasnjuje. Pogosto je že ob vstopu lahko predvidela težave, s katerimi se soočajo – od ljubezenskih razočaranj do težav na delovnem mestu.

Moški, ki je bil »uročen«

Prelomnica, ki jo je spodbudila k razmisleku o svojem delu, je bila srečanje z moškim, ki je bil prepričan, da je pod urokom. Čeprav mu je želela pomagati, je njena ocena, da gre za zdravstveno težavo, naletela na jezo in zavrnitev. Dogodek jo je pretresel, saj se je zavedla, kako občutljive so lahko posledice njenih nasvetov.

Carterjeva je svoje delo zapustila, saj ni želela podpirati iluzij ali tvegati, da bi koga nehote usmerila v napačno smer. Kljub temu priznava, da je astrologija za mnoge privlačna, ker ponuja občutek gotovosti v svetu negotovosti.

Vendar poudarja, da so ljudje pogosto tisti, ki zgodbe oblikujejo sami: »Moje prerokbe so bile pogosto rezultat sooblikovanja – stranke so se kasneje spominjale stvari, ki jih nikoli nisem rekla.«

Njena izkušnja razkriva večplastnost astrologije in pove, da ljudje v njej iščejo predvsem občutek smisla in utehe. Vendar opozarja, da ta »magija« lahko zlahka postane past, ki nas odvrne od resničnih rešitev.