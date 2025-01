Astrologinja Lenka: Energije pod vplivom vodnarja

Prejšnji dan je bil zaznamovan z intenzivnimi in osvobajajočimi energijami, ki jih je sprožila plutonska dinamika. Občutek je bil napet in zahteven, kar je marsikoga pripeljalo do utrujenosti ali celo občutka prenasičenosti. Danes pa prinaša drugačno vzdušje – brez izrazitih povezav med Luno in planetarnimi energijami. To je priložnost za umiritev, razmislek in introspekcijo. Čas, da se poglobimo vase, prisluhnemo svojemu notranjemu glasu in razmislimo o spremembah, ki jih je treba uvesti.

Prehod Sonca preko Plutona je osvetlil skrite kotičke naše psihe in razkril strahove, ki so zakoreninjeni globoko v naši notranjosti. To je trenutek soočenja – četudi boleč – in priložnost za osvoboditev bremen, ki nas omejujejo. Ključno vprašanje je, kako se posameznik sooča s temi izzivi in koliko poguma premore za nov začetek.

Znamenje vodnarja, ki trenutno vpliva na energije, simbolizira svobodo in vizionarstvo. Vodnar ne prenaša zastarelih bremen ali nepotrebne prtljage iz preteklosti. Za napredek zahteva odprtost, iskrenost do sebe in drznost pri uresničevanju svojih idej. Ta dan lahko zato prinese občutek miru in notranje moči, ki ju potrebujemo za prihodnje izzive.

Danes je sreda, dan pod vplivom Merkurja, ki je trenutno v znamenju kozoroga. Energija je umirjena in nekoliko počasna, a že napoveduje spremembe. Merkur se približuje opoziciji z Marsom, kar bo jutri prineslo intenzivnejše napetosti. Mars lahko sproži izzive, jezo ali celo skrite konflikte, ki bodo morda še posebej boleči, če prihajajo od ljudi, ki so nam blizu. Ta bolečina lahko deluje kot katalizator za globljo refleksijo in razumevanje.

Današnji dan je torej priložnost za regeneracijo, premislek in pripravo na prihodnje dinamike, ki bodo zahtevale našo notranjo moč in čustveno stabilnost.