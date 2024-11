Dve znamenji, ki se nenehno pritožujeta, a ne naredita sprememb

Dva znaka zodiaka sta mojstra v iskanju razlogov za obžalovanje. Vedno vam bosta govorila, da jima nič ne gre od rok, da je svet nepravičen in da so vse karte naložene proti njima.

A ko pride trenutek, da nekaj storita glede tega, ne izbereta in ostaneta točno tam, kjer sta.

Rak

Raki so izjemno čustveni. FOTO: Garetsworkshop/shutterstock

Raki so izjemno čustveni in nagnjeni k introspekciji, zato se pogosto znajdejo v spirali razmišljanja o vsem, kar jim ne gre od rok. Povedali vam bodo vse o svojih težavah, od preteklih zvez, ki so jih prizadele, do karier, ki jim ne prinašajo sreče. Rak ima rad sočutje in bo pogosto našel prijatelja, ob katerem se bo zjokal, a ko mu boste predlagali konkreten korak k spremembi, bo rak samo globoko zavzdihnil in rekel: »No, saj ni tako preprosto.«

Raje ostanejo v znanem okolju, tudi če to pomeni, da se znova in znova pritožujejo nad istimi težavami. Spremembe jim povzročajo nelagodje, zato raje ostanejo tam, kjer so, le da bo ves svet vedel, kako jim je težko.

Ribi

Ribe so znane po svoji občutljivosti. FOTO: Katarzynabialasiewicz Getty Images

Ribe so znane po svoji občutljivosti in idealizmu, a ko naletijo na ovire, zlahka zapadejo v pesimizem. Po navadi sanjajo o boljšem življenju, a ko se soočijo z realnostjo, bodo pogosto omahovali, preden bodo ukrepali. Ribe vam bodo hrepeneče pripovedovale o vseh svojih nesrečah, ljudeh, ki jih ne razumejo, in načrtih, ki so jih želele uresničiti, a je šlo nekako navzdol.

Ko jih nekdo spodbuja, naj nekaj spremenijo, bodo Ribe hitro našle razlog, zakaj to ni mogoče. So mojstri izogibanja praktičnim korakom, saj pogosto želijo, da težave rešijo sami. Na koncu se bodo Ribe raje prepustile valovom življenja, v upanju, da se bodo stvari čudežno spremenile brez njihovega vmešavanja, poroča www.index.hr