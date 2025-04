Odnosi so ples v dvoje, dopustite, da ima partner svoja mnenja

Zaprite oči, svetujejo psihologi o tem, kako vzpostavljati in ohranjati dobre odnose z drugimi. Star pregovor pravi, da moraš zapreti eno oko, če hočeš dobiti prijatelja, a če ga hočeš obdržati, moraš zapreti obe. To še kako drži.

Nihče ni popoln, a tudi če je, nikoli ne bo mogel do popolnosti izpolniti vaših pričakovanj. Vi ste na primer varčni z denarjem, ker ga morda niste imeli dovolj, ko ste bili mlajši. Za vas je to krepost, medtem ko se nekomu drugemu zdite skopuški. To ne pomeni, da drugi nočejo biti v vaši družbi.

To je samo ena od vaših značilnosti in morajo jo sprejeti, če hočejo ostati vaši prijatelji. Vedno se potrudite in dopustite, da ima nekdo drug svoja mnenja in nazore. Vsak odnos ima dve plati in pomembno je, kako ju dojemate.