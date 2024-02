To so modri nasveti Babe Vange za srečo in denar

Slavna bolgarska jasnovidka baba Vanga je za seboj pustila bogato dediščino prerokb in modrih nasvetov. Prerokinja je bila prepričana, da s preprostimi triki vsak lahko pride do sreče in bogastva.

1. Vedno jejte in pijte iz celih, ne okrušenih krožnikov in skodelic, da ohranite dobro energijo in srečo v vašem domu.

2. Da sreča in blaginja ostaneta pri vas doma, postavite nekaj kovancev v samoten kotiček.

3. Za zaščito pred negativnimi vplivi nad vhodna vrata obesite bezgovo vejico.

4. Skorjo kruha in drobtine, ki ostanejo od kosila ali večerje, dajte pticam – to bo prav tako privabilo srečo.

5. Nikoli se ne hvalite s svojo srečo, še posebej pa ne počnite tega pred neznanci. Njihovo ljubosumje lahko škodi vašemu življenju.

6. V hiši ne hranite razbitega ali počenega ogledala, saj krade vašo srečo. Ta predmet nima mesta v vašem domu.

7. Nosite denar v denarnici – nikoli zmečkanega v žepih. To vam bo pomagalo vam bo pri doseganju blaginje.