Iz Disneyjeve Sneguljčice izključili palčke, njena polt ni več »bela kot sneg«

Čeprav se večina kritikov strinja, da se igrani film ne more kosati z animirano klasiko, so pohvalili Rachel Zegler za nastop v glavni vlogi Sneguljčice, hkrati pa kritike ves čas letijo tudi na igro in petje Gal Gadot v vlogi zlobne kraljice. A kontroverznost, ki spremlja film, je predvsem politične narave.

Izraelska igralka je »šokirana nad vsem sovraštvom«, ki ga je bila deležna zaradi podpore Izraelu. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Zaradi nasprotij med Rachel Zegler, ki je med izraelsko invazijo na Gazo podpirala Palestino, in Gal Gadot, glasno zagovornico izraelske vojske, se je film, posnet za približno 250 milijonov dolarjev, znašel v središču vročekrvnega konflikta – tudi zato ne izpolnjuje pričakovanj gledanosti. Prejšnji teden so protestniki zmotili slovesnost Gal Gadot, ki je dobila svojo zvezdo na Pločniku slavnih v Hollywoodu. Igralka pa je dejala, da je bila »šokirana nad vsem sovraštvom«, ki ga je bila deležna zaradi svoje podpore Izraelu.

Gal Gadot, rojena leta 1985 v mestu Petah Tikva, je leta 2004 postala miss Izraela in leta 2006 že služila obvezni dveletni vojaški rok v izraelski vojski, in sicer v času 34-dnevnega napada na Libanon. Že leto pozneje je za revijo Maxim pozirala za kampanjo v opremi izraelske vojske in v bikiniju. Igralka je odkrito podpirala svojo državo med izraelsko vojno v Gazi, v kateri je bilo od 7. oktobra 2023 ubitih več kot 50.000 Palestincev.

Rachel Zegler ne skriva podpore Palestincem. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Rachel Zegler pa v času izraelske vojaške ofenzive nikoli ni skrivala svoje podpore Palestincem in tudi na družbenih omrežjih poziva k njeni osvoboditvi. Avgusta lani je na svojem profilu zapisala: »In vedno pomnite – svoboda Palestini!« Dva meseca pozneje je v intervjuju za Variety svoje stališče še poudarila: »Ne morem gledati, kako umirajo otroci ... Odgovorna sem samo za to, kar čutim. In potem sem odgovorna tudi za to, kako bom ravnala.«