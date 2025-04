Tisti, ki so se v 80. in 90. letih smejali, peli in zabavali ob njihovih uspešnicah, vedo, da niso bili le skupina, temveč fenomen, ki se je v zgodovino slovenske glasbe zapisal z velikimi črkami. Energična druščina, ki je v svojem ustvarjanju odlično združila svetovljanstvo z vrtičkarstvom dežele na sončni strani Alp, se po 25 letih vrača v prenovljeni zasedbi in napoveduje koncert v Hali Tivoli. Klinčija je glasba prevzela pri trinajstih, v zasedbi Agropop pa je prvič imel vlogo frontmana. Aleš Klinar - Klinči, Polde Poljanšek in nepogrešljivi pujs Srečko so se z novo skladbo Srečna famili...