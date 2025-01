Astrološka znaka bosta do 10. januarja bankrotirala! Njuni žepi bodo povsem prazni ...

Na nebu so še vedno retrogradni Jupiter, Uran in Mars, zato bodite previdni pri finančnih transakcijah. Sezona kozoroga nas uči, kako bolje razporediti proračun in biti varčnejši. Škorpijoni in ovni so pod negativnim vplivom planetov, zato lahko do 10. januarja bankrotirajo.

ŠKORPIJON

Zahtevna pozicija Jupitra vam ne prinaša finančnega blagostanja, zato boste verjetno imeli neracionalne izdatke. V letu 2025 boste zaradi nepremišljenih nakupov verjetno v minusu.

OVEN

Venera v ribah vam lahko da lažno upanje, da boste zaslužili veliko denarja prek skrivnega posla, vendar se stvari ne bodo odvijale po načrtu. Bodite previdni pri poslovnih pogajanjih in pozorni na to, s kom sklepate dogovore.