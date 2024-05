Astrologinja Lenka: Želeli boste nekaj za dušo – izlet, kavo ali cvetje

Luna je še vedno v radovednem dvojčku, Saturn pa jo že od jutra drži nazaj, dodaja vpliv resnobnosti in dela.

Takšna energija se težko spremeni in sprejme pravila odgovornosti, posebno pri razčiščevanju preteklih situacij. Lažje je biti površen, se ne obremenjevati s starimi, nedokončanimi posli, ne glede na to, kakšni so. Elan, ki ga nosi to znamenje, se lahko za trenutek ustavi, a nič drastičnega.

Kasneje vam bo v veliko oporo Merkur v znamenju ovna. To bo prineslo nove ideje, energijo za sprejemanje novih in hitrih odločitev, ne da bi izgubljali čas. Polni boste idej o izletih, odhodih, druženju ob kavi ... Ta igriva energija vas bo osrečila in usmerila na pravo pot.

Venera spodbuja, da se razvajate

Danes je petek, Venerin dan, ona pa je v svojem domu – kraljuje v znamenju bika. Prišla je na polovico poti, v ospredju bodo lepe stvari, vse, kar ima poleg lepote tudi praktičen namen. Vse mora biti uporabno, pa naj bo to hiša, hrana, knjiga ali kos oblačila. Sonce bo obsijalo le največje in najdražje predmete.

Portret – Lenka Stanić. FOTO: Osebni Arhiv

Vpliv Urana bo ustvaril malo afero, ki bo v ljudeh v vaši okolici vzbudila dvom: ali je kaj takega možno, ste res to storili? Prinesel bo malo druženja, sprememb, zaljubljenosti, pa spet prijateljstva, vse to se bo vrtelo v krogu, dokler ne izberete strani.

Jupiter vam bo vlival moč in mišljenje, da je vse mogoče, vsega bo na pretek. Uživajte, dokler je tako. Od vas bo odvisno, kaj boste izbrali: materialne dobrine, kakšen kos torte le zase, parfum?