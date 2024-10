Astrologinja Lenka: Venera se počasi približuje Marsu, a moško ni zainteresiran za dekle

Končno, Luna je v znamenju Strelca, kjer vladata optimizem, radost, vera v vse, kar je dobro, in kar je najpomembnejše, ne spuščanje v negativne stvari in vse tisto, kar nas vrača v preteklost. Tukaj je osredotočenost na jutri, na boljše dni, na iskanje izhoda in vizijo tistega, kar šele prihaja. Logično je, da se takrat poveča potreba po potovanjih, po raznih avanturah, in človek ima potrebo po iskanju še večjega smisla v življenju ter odpiranju proti višjim ciljem, ki jih ima. Toda zaradi Jupitrovega vpliva človek tukaj pogosto preveč želi, ima preveč hotenj, kar ga včasih pripelje do pretiravanja. Ne zaveda se svojih meja, zato lahko pride do pretiranega trošenja denarja, preveč potovanj in preveč vsega.

Glede na to, da danes ni nobenih posebnih aspektov, se Luna malce odpočije od preteklih čustveno izčrpavajočih dni. Njen dispozitor je Jupiter, ki je v znamenju Dvojčkov. Je stacionaren, kar pomeni, da se ustavlja, da bi še enkrat premislil, kako in kaj dati določene smernice in vizije temu znamenju ter kaj je tisto, kar bi morali spremeniti ali se sprostiti in pogumneje napredovati. Toda za Luno lahko ta pozicija pomeni, da je ne ustavi pri nenehnem letenju in lebdenju v višavah, temveč da jo spodbudi, da naredi kaj bolj praktičnega. Vendar se zdaj šele ne zna ustaviti pri eni stvari in se lahko zaplete v mnoge stvari, ki jih bo samo začela, ne da bi vedela, kdaj jih bo končala.

Astrološka karta.

Venera se počasi približuje Marsu, kar predstavlja odnos, kjer si dekle želi približati moškemu, a on zanjo ni preveč zainteresiran in mu ni tako blizu, niti si ne želi začeti zveze. Tudi če bi ji uspelo s svojimi magnetnimi čari privabiti njegovo pozornost in bi se zbližala, je vprašanje, koliko časa bi lahko ostala skupaj.