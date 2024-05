Astrologinja Lenka: Venera se je preselila v znamenje dvojčka

Po polni luni luna skozi znamenje strelca še naprej širi pozitivno energijo, ustvarja pozitivno vzdušje in nas odpira novim in lepim idejam in spoznanjem.

Je pa tu Saturn, ki jo zavira, da ne bi poletela previsoko v vizualizacijah in jih pozabila materializirati. Luna bo morda čutila, da nekdo pritiska nanjo in jo vleče iz cone udobja, da bi naredila kaj konkretnega.

Zvečer bo v trigonu z Marsom in ta dva ognja ustvarjata čudeže. Časa, energije, volje, entuziazma jim ne manjka, pripravljeni so na marsikatero novo in noro akcijo. Pri tem pa si želita še malo spogledovanja in uživanja v vseh mogočih igrah.

Sinoči se je Venera, planet ljubezni, sreče, užitka in harmonije, preselila v radovedna dvojčka. Tam bo ostala do 17. junija. Zdaj pa lahko ti dve enostavni povezavi ustvarita čudeže.

Čutila bo, da potrebuje veliko poznanstev in še več druženja. Prehajala bo iz razmerja v razmerje, a v globine se ne bo spustila.

Zanimalo jo bo vse in vsi, izmenjevala si bo ideje, komentirala. Tukaj je bolj usmerjena v znanje, učenje, branje, v izmenjavo sporočil in dopisovanje.

Zaželela si bo kratkih avantur samo zato, da ne bi bila sama in v zaprtem prostoru.

Danes je petek, Venerin dan, in je na nulti stopinji, tik preden je stopila v znamenje dvojčkov. Izkoristimo to obdobje za vse lepo, kar nam ponuja to znamenje.

Vedeti je treba, da je to dvojno znamenje željno izmenjave besed, zato lahko hitro prestopimo mejo in se začnemo vmešavati v druge težave in skrbi. Zato previdno in raje se osredotočimo na lepe stvari.