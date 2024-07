Astrologinja Lenka: V zraku so neprijetna čustva, ljubosumje, nepredvidljive situacije

Luna je v zadnji pentadi znamenja tehtnice in počasi končuje vse komunikacije, ki jih je imela v tem času. Okoli 17. ure bo prešla v znamenje škorpijona. To je znak, ko duša povzroči neprijetna čustva in ljubosumje. To je znamenje, ki zelo težko odpušča in nikoli ničesar ne pozabi.

Nekateri pravijo, da ta oseba pozabi, vendar ne odpusti, temveč vse potlači in na enkrat izbruhne kot vulkan, ko je človek poln jeze in negativnih misli. Na vse gleda, kot da so vsi proti njemu. Dodatno se bo aktiviral okoli 17. ure, ko bo Luna naredila kvadrat z dispozitorjem Plutonom.

Na plan bo prišlo še več šibkosti in izlivov čustev, kar bo težko ustaviti v sebi. Poskušajte premagati obsesijo in nadzor.

Zvečer bo Luna v kvadratu z Venero, zato bo izbruh lastnega nezadovoljstva in ljubosumja prinesel še več težav ne samo osebi, temveč tudi okolici.

Zato je treba iz sebe izpustiti več topline, nežnosti, bližine. Ne le z besedami, ampak z objemi in sočutjem.

In da je situacija še bolj napeta, dodatno nakazuje konjunkcija Marsa in Urana, enega v zatonu, drugega v izgnanstvu, in prinaša le najšibkejše možne rezultate.

Z Marsom je lahko akcija tudi dan prej in tako nenadoma in nepričakovano pride do različne uporabe ognjevitih in ostrih predmetov. V ospredju so prepiri, potresi, vulkanski izbruhi, vojne, atentati. To so velike in nepričakovane stvari, ki se aktivirajo v nekaj sekundah.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju raka. Koliko mu bo uspelo prebuditi um ljudi, koliko bo prineslo svetlobe in zavesti v posameznika, da ne bo delal naglih in nepremišljenih izpadov?