Astrologinja Lenka: V tem času Venera usmerja svojo energijo predvsem v odnose, zlasti partnerske

Luna je hitro prešla v znamenje ovna in se danes zjutraj že bliža njegovemu koncu. Preden ga zapusti, bo tvorila opozicijo z Venero v tehtnici, kar lahko v človeku sproži občutek rahlega nezadovoljstva in povzroči manjše nesoglasje, čeprav se ta napetost običajno izrazi preko drugih ljudi. Venera, ki v tehtnici teži k harmoniji, eleganci in lepoti, je na nasprotni strani Lune, ki v ovnu deluje hitro in impulzivno, saj izraža moško energijo skozi neko grobost. To ustvarja konflikt med tema dvema pristopoma, saj sta si popolnoma različna.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Lunina nepremišljena energija bo nato trčila na Plutona, ki lahko ustavi prehitre reakcije in prepreči nepremišljena dejanja. Pluton namreč deluje kot zavora, saj preveč nenadzorovanih čustvenih izbruhov lahko vodi v resnejše posledice, kot so žalitve, poškodbe ali prekomerni odzivi. Ta proces lahko povzroči odpor v duši in občutek notranje bolečine, saj se pojavi potreba po podrejanju določenim situacijam. Ko pa Pluton izvede svoj rez, se lahko oseba počuti prizadeto, jezna ali žalostna.

Okrog 11. ure Luna vstopi v znamenje bika, kjer bo prinesla stabilnost in umiritev po preteklih napetostih. V tem znamenju se bo osredotočila na materialne vrednote in prinesla večje zadovoljstvo. Ta občutek dodatno krepi aspekt med Soncem in Uranom, ki spodbuja potrebo po umiritvi in normalizaciji kaotičnih situacij. Rešitve in popravljanje napak bodo zdaj prišli hitreje kot v preteklih obdobjih.

Danes je petek, Venerin dan, in Venera se bliža koncu svojega obiska v tehtnici. V tem znamenju bo ostala le še dva dni, nato pa se bo poslovila do naslednjega leta, ko se znova vrne. V tem času Venera usmerja svojo energijo predvsem v odnose, zlasti partnerske. Tukaj pa lahko pride do večjih težav, saj je tudi Južni vozel v tehtnici. To opozarja na potrebo po zaključevanju nekaterih odnosov, ki so izpolnili svojo vlogo, pogosto nosijo v sebi grenke spomine ali dolgove iz preteklosti. Takšni odnosi niso namenjeni dolgotrajnosti, saj v sebi skrivajo bolečino ali nerazrešene obveznosti.

Na Venerin dan pa si lahko tudi sami polepšamo dan, če si privoščimo nekaj lepega. S tem nas Venera nagradi z več užitki na različnih področjih življenja.