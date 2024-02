Astrologinja Lenka: Tudi sami se osvobodite kakršne koli odvisnosti od svojih bližnjih ...

Luna je v znamenju raka in ne samo, da gre vse skozi čustva, občutke, mogoče se na vse gleda bolj čustveno, kot ko gre skozi druga znamenja. Tu pa je tudi Uran iz Bika, ki ji daje oporo s sekstilom, to je, da se sprejmemo takšne, kot smo, da si dovolimo skočiti iz nekih okvirjev, iz nekaterih tabujev, iz nekaterih družinskih običajev, tudi če to pomeni kršitev nekaterih družinskih pravil, itak, kaj bo kdo rekel na to. Ne oziraj se na takšne zgodbe, poglede, kritike, tudi tiste, če nekomu od tvojih bližnjih to ni všeč ali mu ni všeč, skoči iz vsega in naredi kar ti Duša želi. Osvobodi se, osvobodi svojo dušo z nečim, kar si pritisnil nanjo in se pretvarjal, da ti je všeč, a globoko v sebi je preprosto kliknilo. Ustvarite precedens in naredite nekaj lepega, posebnega, drugačnega zase in za druge. Karkoli spremenite pri sebi, okoli sebe, v svojem domu, naj izžareva novo, lepo, nepričakovano, a pozitivno tudi za druge.

Tudi sami se osvobodite kakršne koli odvisnosti od svojih bližnjih, zberite moči in naredite korak naprej, pa naj bo to finančno, materialno ali v katerem koli drugem smislu.

Danes je torek, dan Marsa, on pa je v znamenju vodnarja, neodvisen, samostojen, brez navezanosti in pričakovanj. Vesel je v družbi, z drugimi, s prijatelji, pa tudi z veliko razdaljo. Vodnar je znamenje vseh družabnih omrežij, zato se zdi, da se vse več mladih, pa tudi drugih, raje druži prek teh omrežij, kot pa da bi se osebno srečali in si tako preživljali čas. Venera z njim drži korak, za enkrat je to samo eno veliko prijateljstvo, iz katerega se bo rodila ljubezen, a bo to ljubezen z veliko svobode in veliko prepuščanja partnerju, da ima svoj dan, svoj svet.

Astrološka karta.

Kako uspešna bosta in ali sta realno ocenila svoje možnosti za tako življenje, glede na to, da se bosta srečala z Jupitrom, se bo izkazalo, da sta ta odnos samo idealizirala ali pa je na koncu pripeljala do zadrege ali afere..

Vendar je najbolje, da se glede na to, da je dan bolj povezan s primesmi Urana in Vodnarja, držimo svojih svobodomiselnih stališč.