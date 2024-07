Astrologinja Lenka: To bo povzročilo razočaranje na čustvenem in ljubezenskem področju

Luna je v znamenju bika in pripravlja se, da zapusti to znamenje. Pred tem pa je danes veliko zanimivih situacij. Od jutra oblikuje kvadrat z Venero, kar bo zagotovo povzročilo razočaranje, predvsem na čustvenem in ljubezenskem področju. Sama luna je v njenem znamenju, človeku bo prinesla večja pričakovanja in v bistvu so bile to le obljube. To bo le eden izmed padcev, ki bo med 16. in 17. uro dodatno pripeljal do večjih nepričakovanih in nenadnih situacij. Kajti konjunkcija Lune in Urana v katerem koli znamenju prinese prav to živčno in nestabilno vzdušje. Večinoma je najprej stresno, včasih šokantno, a vedno je nekaj novega in drugačnega.

To prinaša spremembe, ki niso načrtovane ali dogovorjene. V človeku išče velik mir, da ga ne bi kar naenkrat razneslo in bi vse ustavil, saj ga vse jezi, če ni po njegovem. To je vidik za pustolovce, za adrenalinske odvisnike, da uživajo v svojih izzivih. Vsi ostali pa morate biti previdni tako pri poslovnih kot čustvenih dogovorih, da vam kasneje ne bo žal, da ste se tako burno odzvali in vrgli vse v vodo.

Še posebej, ker je Venera prišla na stopinjo padanja Neptuna. To so največje skrivnosti in laži, ki jih lahko človek razkrinka ali celo ustvari sam. Ne samo, da se dvoumnosti in neiskrenosti lahko pojavijo v ljubezni, ampak se lahko tudi v katerem koli drugem odnosu.

FOTO: Lenka Stanić

Toda tu je znamenje Leva, ki ne bo dovolil, da ostane neodkrito in neprečiščeno. Še posebej, ker je sam Neptun že nekaj časa na 29. stopinji in je tudi retrograden. Tako da morebitni dogovori, povezani tudi z nekimi finančnimi situacijami, ne bodo najbolj jasni oziroma se bo pozneje pokazalo, kakšne malverzacije so bile storjene. Ker ta diploma in sam lev, ki se rad hvali, razkazuje in izpostavlja samega sebe, lahko tukaj zelo dobro zapelje drugega človeka, ga prepriča v marsikatero svojo neresničnost ali ga celo ne vidi v pravi podobi, ampak ga idealizira kot svoj največji ideal.

Danes je ponedeljek, lunin dan in ona je v znamenju bika. Ne glede na to, kako močna je, ker je njen položaj tukaj zelo dober, se še vedno ne bo mogla soočiti z vsemi težavami, ki jo čakajo. Še posebej, ker jo dispozitor pripelje do najvišje stopnje tajnosti in zavajanja. Velika previdnost za vse, da ne bi bila duša čustveno ukradena.