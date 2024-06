Astrologinja Lenka: težka odločitev, a tako bo najbolje ...

Luna je v znamenju leva - vpliv, ki spodbuja veliko zavedanje samega sebe in svojih osebnih potreb, ki so danes na višji ravni. Želeli se boste pokazati, pohvaliti in izraziti občutke ob uspehu.

Opozicija s Plutonom, ki jo je Luna naredila že zelo zgodaj, je fokus nekoliko vrnila k temu, da se ozrete tudi na nekatere stvari okoli sebe in ne mislite samo nase.

Potem je vstopila v sekstil z Jupitrom iz znamenja dvojčkov, kar vam daje moč doseči vse, kar si zastavite. Sproščeno, pozitivno, uspešno, brez pretenzij in z občutkom, da je vse mogoče, vse je preprosto. Še bolj odpira potrebo po potovanju, učenju, drznosti in pogumu za nove začetke. Ti bi lahko prinesli vsega po malo.

Portret Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Venera iz znamenja dvojčkov je po odhodu iz kvadrata s Saturnom spodbudila sprostitev napetih situacij in mir. Ponuja premor in novo odločitev, ki vam bo bolj odgovarjala. Je v natančnem sekstilu s Chironom in to vam daje občutek, da vam bo vse uspelo, da ste se odločili prav. Počasi celite svoje rane, a z vero, da je tako najbolje.

Ozrite se na druge

Mars iz znamenja bika, kjer je energija bolj posesivna, je v kvadratu z retrogradnim Plutonom. Dejanja z njim se čutijo dan prej, energija je zelo močna. Ni lahko, ko sta dva malefika v tako šibkem aspektu, kjer energija ne pojenja pred nenadnimi in nenadzorovanimi dejanji. Da bi se izognili težkim situacijam, je potrebno veliko potrpljenja in zdrave pameti.

Danes je ponedeljek, dan Lune, ki je v znamenju leva. Lepo je imeti samozavedanje, vedeti, kam spadate in kako priti do boljših, uspešnejših položajev, hkrati pa ne pozabite, da nasproti vas stoji še nekdo, ki si želi isto kot vi. Njegov uspeh naj bo torej tudi vaš uspeh, podpirajte ga.