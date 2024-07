Astrologinja Lenka Stanić: Čas je za uresničitev vizij

Sekstil z Jupitrom omogoča veliko lepih idej, vizij, ki se uresničijo z malo več vere vase. Ta vidik je dober za vse, kar človek želi izvesti na najboljši možen način. Od ustanavljanja novih poslov do doseganja najboljših rezultatov v vseh tekmovalnih in drugih športih. Jupiter vedno ponuja več služb hkrati, še posebej zdaj v znamenju dvojčkov, kar lahko privede do določenih podvojenih poslov ali kakšnih podobnih podvigov.

K vsemu temu dodatno pripomore še sekstil med Soncem, ki je premočno v svojem znamenju, in Marsom, ki bi rad čim več. Uspeh v vseh poslovnih ali zasebnih zadevah, saj pogum in drznost tu veliko pomenita. Človek je neustrašen, zaveda se svojih vrlin in ve, da lahko doseže svoj cilj in v njem tudi uspe.

In Merkur, planet misli, razuma in komunikacije, se danes seli v svoj dom, v znamenje device. V tem znamenju ostane do 16. septembra, veliko dlje kot v drugih znamenjih, skoraj dva meseca, saj bo imel retrogradno gibanje, vračanje, da bi dalo novo priložnost za številne popravke ali nekaj, kar ni bilo povedano ali storjeno.

Ne samo, da je v tem znamenju doma, je tudi na svoji višini, zato velja za enega najinteligentnejših. Je razumen, prizemljen, usmerjen v vse materialne stvari, v zdravo hrano in zdravje samo. Rad ima vse, kar je praktično, vendar gre preveč v vse podrobnosti in največjo natančnost, kar pa včasih pripelje do kakšnih pretirano zahtevnih situacij. On je edini, ki se zna poglobiti v najmanjše podrobnosti, ki jih drugi ne vidijo, a mu delajo težave in pogosto privedejo do kakšnih nesporazumov z drugimi. Čistoča v vseh pogledih in na vseh mestih je njegova prioriteta nad vsem drugim.

Danes je petek, Venerin dan, in je na 18. stopinji leva. Še vedno je velika potreba po dokazovanju, izstopanju, pehanju za dragimi in lepimi stvarmi. Privoščite si torej nekaj lepega, pa naj bo to dragocen predmet ali čustvena sreča.