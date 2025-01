Astrologinja Lenka: Sanje se bodo kmalu razblinile

Luna je v znamenju Strelca, kjer ima energijo, ki vpliva na širjenje ter povečevanja vsega, vključno z našo težo. V opoziciji s svojim dispozitorjem Jupitrom se ta želja zdaj še bolj krepi. V takšnem primeru si želimo vedno več in več, kot da nimamo občutka, kdaj je česa dovolj, pa naj gre za hrano, denar ali potovanja. Tako kot lahko težave povzroči, če imamo nečesa malo, jih lahko tudi, če imamo nečesa veliko.

Luna nato prehaja v kvadrat s Saturnom iz znamenja Rib. On je tisti, ki ga moti, ko nekdo v čemerkoli pretirava. Ima omejitve, do kod se lahko gre, še posebej ko govorimo o denarju. Kritika lahko povzroči neprijetne občutke, a le za kratek čas. Ker Luna v tem znamenju gleda naprej, bo vse kmalu pozabljeno, bolj jo vleče vse, kar šele prihaja.

Na nebu imamo tudi zelo pomemben vidik med Venero in Marsom. Kdo se h komu vrača in kdo koga prosi odpuščanja? V danem primeru je to moška oseba, ki se mora iz določenih razlogov pokesati. Ali bo to, kar je obljubil, tudi držal, pa je drugo vprašanje. Mars je retrograden v svojem največjem padcu, je v težavah, zato potrebuje nekoga, ki se mu bo pomagal izvleči iz te situacije. Njegovi nameni niso najboljši, vendar Venera verjame v ljubezen in bo kasneje spoznala, da se je motila.

Po drugi strani pa so to vodni znaki, za katere je značilno obilo čustev, iščejo toplino in nežnost. Gre za skladen odnos, v katerem Venera zahteva brezpogojno ljubezen, Mars pa daje zaščito in potrebo po domu. To je tudi zelo ustvarjalna kombinacija, ki prinaša navdih in ustvarjalnost na vseh področjih.

Danes je sobota, Saturnov dan, in on je še vedno v znamenju Rib. Venera je odšla, ker ji je v tem objemu preveč dolgčas, in zdaj hiti k mlajšemu, a zasedenemu moškemu. Bo pa Venera kmalu prišla do Neptuna in takrat se bodo sanje razblinile.