Astrologinja Lenka: Priložnost za globoko notranjo preobrazbo

Luna je še vedno v znamenju raka, kar poudarja naša čustva in naše odzive na različne situacije. Ko tvori trigon z Uranom, je to odličen čas za nova spoznanja in nenadne ideje, ki se lahko pojavijo nepričakovano. To obdobje, ki traja približno 2-3 ure, lahko izkoristite za spremembe, kot so drzne prenove doma, zamenjava starih stvari ali uvedba nečesa povsem novega. Občutite lahko pogum, da se lotite večjih sprememb, povezanih z domom, družino ali osebnimi dogovori.

Portret Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Luna bo kmalu ustvarila trigon z Neptunom, kar spodbuja globoko intuicijo in notranji vpogled. V tem času je pomembno, da se umirite in prisluhnete svojim resničnim željam, saj lahko ta aspekt odpre vrata velikim vizijam in novim perspektivam. Vendar pa ta položaj lahko prinese tudi preobčutljivost, zato je pomembno, da postavite meje in poskrbite, da ne boste žrtvovali preveč za druge.

Zvečer se boste želeli dokazati

Okoli 19. ure Luna preide v znamenje leva, kar prinaša novo energijo. Čustva niso več v ospredju, pojavi pa se močna želja po samopotrjevanju in dokazovanju. Luna nato vstopi v opozicijo s Plutonom, kar lahko prinese potrebo po nadzoru in omejitvah. Ta aspekt nas opominja, naj ne gremo predaleč v svojih dejanjih in naj ne dovolimo, da ego prevlada, saj to lahko vodi v negativna čustva in konflikte.

Astrološka karta za danes. FOTO: Lenka Stanić

Danes je petek, Venerin dan, in Venera je v svojem znamenju, kjer lahko izžareva lepoto, harmonijo in notranjo izpolnitev. V ospredju so odnosi, saj Venera išče nekoga, na kogar se lahko zanese, nekoga, ki ji nudi zaščito in podporo, saj se morda počuti šibko ali negotovo. V trigonu s Plutonom v znamenju vodnarja Venera ponuja priložnost za globoko notranjo preobrazbo in obnovo. To je lahko čas za obnovo prekinjenih ljubezni ali odnosov, saj ljudje morda čutijo, da je še nekaj neizrečenega in da obstaja želja po ponovni povezavi.