Astrologinja Lenka: Premagajte notranje ovire, poslušajte intuicijo

Luna je trenutno v znamenju device in po mlaju prehaja v fazo rasti, kar prinaša veliko priložnosti za nove začetke. Trigon z Uranom, ki je nedavno vstopil v retrogradno fazo, odpira vrata novostim, ki so morda prej ostale neizkoriščene. Devica, ki je pogosto nagnjena k pretiranemu razmišljanju in dvomom, ima zdaj priložnost, da se osredotoči na pozitivne spremembe brez nepotrebnih skrbi.

Ko človeka nekoliko mine začetni zagon, se lahko sooči s svojo čustveno nestabilnostjo in pomanjkanjem samozaupanja. To lahko vodi v dvome, ali je določena odločitev sploh prava zanj. Če te notranje ovire premaga in se zanese na svojo intuicijo, lahko doseže veliko.

Potrebna je previdnost

Preden Luna zapusti znamenje device, jo čaka srečanje z Marsom, ki je na zadnji stopinji dvojčkov. Ta vpliv lahko prinese ne samo besedne spore, ampak tudi fizične neprijetnosti ali poškodbe. Neptunova zmeda v tem času še dodatno povečuje tveganje za nesreče, zato je potrebna previdnost.

Portret Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Luna bo nato oblikovala trigon z retrogradnim Plutonom, ki se še zadnjič nahaja v kozorogu, kar bo omogočilo ponastavitev energije, preden Luna vstopi v tehtnico okoli 18. ure. V tem znamenju je poudarek na mirnosti in šarmu, saj so odnosi v ospredju.

Možni konflikti do 4. novembra

Ob 21.46 Mars, planet energije in akcije, prehaja v znamenje raka, kjer je njegov vpliv oslabljen in lahko pride do izbruhov negativnih čustev. V tem znamenju bo do 4. novembra. To obdobje zahteva veliko premišljenosti in zadržanosti pri usmerjanju energije, saj se lahko konflikti hitro razvnamejo, predvsem v družinskem krogu ali med bližnjimi prijatelji.

Marsova energija v raku deluje na nezavedni ravni, kar lahko vodi do nepremišljenih reakcij. V tem času je priporočljivo, da se osredotočite na domača opravila, kot so popravila in obnove, ter preživite čas ob vodi, kar bo pomirjujoče.

Astrološka karta za današnji dan. FOTO: Lenka Stanić

Danes je sreda, dan, ki je pod vplivom Merkurja, ki je trenutno v levu. Merkur se počasi premika iz svoje sence in pregleduje načrte, ki jih bo verjetno kmalu prilagodil. Zato še ni čas za sprejemanje pomembnih odločitev.