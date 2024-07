Astrologinja Lenka: Pred nami je lep in uspešen dan

Luna je še vedno v znamenju leva in zapušča Jupiter. Nosi zelo pozitivno in vedro energijo za današnji dan.

Venera v Raku bo naredila čudovit sekstil z Uranom v Biku. Vse, kar je povezano z Uranom, se zgodi nenadoma in nepričakovano, pa naj bo to v ljubezenskem ali finančnem smislu.

Ko je prisoten dober aspekt, nam vedno prinese nekaj popolnoma nepričakovanega, ki nas razveseli. Uran je vedno tisti, ki zahteva svobodo, neodvisnost, prinaša romantično srečanje. Počutimo se dobro v njegovi družbi.

Lahko nam prinese tudi denar od osebe, od katere to najmanj pričakujemo. Lahko nam tudi ponudi službo.

V zraku so tudi nenadna poznanstva in zaljubljenost. V trenutku preskoči iskrica, a kar hitro tudi ugasne.

Današnji dan bo torej prijeten za ljudi, ki imajo radi avanture. Tisti, ki si želijo dolgoročnega partnerstva ali celo stopiti pred matičarjem, bodo razočarani.

Drug lep aspekt je med Merkurjem v veličastnem znamenju leva in Jupitrom v radovednih in komunikativnih dvojčkih. Kako lep vidik je to za razne dogovore, za dolga potovanja, za dokončanje vsega, kar je potrebno.

Vsak posel danes veliko obljublja, da bo izpolnjen, saj je to velika podpora in velika samozavest, da vstopiš v nekaj tako velikega.

Sam Merkur je na stopinji strelca in to še bolj širi optimizem, veselje in želje.

Danes je ponedeljek, lunin dan in je v znamenju leva. Sama po sebi ponuja velik optimizem, navdih, vedrost, veselje in celo občutek za igro, kot da bi bil majhen otrok.

Skupaj z Venero in Merkurjem daje posebno lep dan, da smo veseli, veseli, uspešni v pogovorih, dogovorih, sklepanju lepih in prijetnih poznanstev ali celo ljubezenskih zvezah. To je ugoden dan za veliko ustvarjalnosti in navdiha, saj ima oseba hkrati veliko samozavesti in poguma, da skoči v to vse.