Astrologinja Lenka: Prebudimo v sebi novo strast in privlačnost

Današnja energija je močno prepletena s transformacijo in globokimi čustvi, kar zaznamuje prehod Lune iz znamenja tehtnice v škorpijona. Ko se Luna sreča s Plutonom, pridejo na plan lekcije, ki morda še niso bile povsem ozaveščene ali zaključene. Tehtnici, ki stremi k pravičnosti in ravnovesju, morda ni uspelo rešiti vsega v skladu s temi načeli, in zdaj je čas za soočanje z globljimi vprašanji.

Prehod Lune v znamenje škorpijona okoli 13.30 prinaša priložnost za globoko introspekcijo. Škorpijon nas vedno vodi k soočanju s sencami, notranjimi ranami in preteklimi bolečinami. Lekcije, ki jih duša prej ni povsem razumela ali sprejela, zdaj dobijo globlji pomen. Škorpijon nas spodbuja, da se vprašamo, ali smo sposobni odpustiti bolečino, ki smo jo doživeli, in prevzeti odgovornost za svoje izkušnje ali pa še vedno krivimo druge. Nadaljevanje starih vzorcev in iskanje krivcev lahko vodita v še večje težave, a preobrazba in okrevanje sta možna, če smo pripravljeni sprejeti lastno odgovornost in spustiti preteklost.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Venera, ki je še vedno v znamenju škorpijona, nosi s seboj intenzivna čustva in globoko strast. To je čas, ko se lahko spustimo v globine svojih čustev, raziščemo svojo ranljivost in hkrati najdemo moč v preobrazbi. Venerina energija v škorpijonu je magnetno privlačna in polna skrivnosti, kar prinaša možnost, da se dvignemo nad pretekle bolečine in v sebi prebudimo novo strast in privlačnost.

Današnji trigon med retrogradnim Saturnom v ribah in Luno v škorpijonu odpira vrata k preteklim odnosom, ki lahko zdaj dobijo novo priložnost. Ljudje iz preteklosti se lahko vrnejo, bodisi da ponovno preizkusijo odnose bodisi da ponudijo nekaj stabilnosti, ki prej ni bila možna. Saturn nas uči, da skozi trpljenje in preizkušnje rastemo in zorimo, in zdaj lahko izkušnje preoblikujemo v nekaj trajnega in stabilnega. Ta vodni trigon, ki vključuje tudi Mars, prinaša globoka čustva, vendar nas hkrati spodbuja, da stvari jemljemo počasi, nežno in premišljeno.

Poleg čustvene preobrazbe je danes mogoče tudi finančno zadoščenje. Morda se vrne denar, ki smo ga dolgo čakali, ali pa se materializirajo vrednote, za katere smo mislili, da jih ni mogoče doseči. Venera nas spodbuja, da se odpremo sprejemanju dobrega, bodisi v obliki denarja, ljubezni, lepote.

Ključna lekcija današnjega dne je odprtost za preobrazbo in rast, tako na čustvenem kot materialnem področju.