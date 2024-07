Astrologinja Lenka: Posvetite se sebi, svoji tišini in miru

Luna je v znamenju rib in ta trenutna situacija od človeka zahteva, da se umiri, posveti sebi, tišini in miru. Mogoče boste v teh trenutkih obudili stare spomine in to obujanje starih in preteklih stvari ni ravno najboljše.

Ko je Luna v kvadratu z Jupitrom, čeprav je v njegovi hiši, čeprav se počuti privilegirano, da lahko veliko dobi, to ni najboljši položaj, saj vedno pričakuje nekaj več in nekaj še boljšega. In točno tako kot gost bomo pričakovali, da nas bodo vsi sprejeli na višji ravni, a ne glede na to, koliko se trudimo, ne bo uspelo, ker bodo večje potrebe. Še posebej, ker je dispozitor Merkur v levu in želi, da je vse na nivoju, da je elegantno in izžareva luksuz, to pa Jupitru ni prioriteta, zato se gost v hiši domačina počuti zapostavljenega.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

In konjunkcija s Saturnom mu lahko še dodatno oteži dan, ga spravi v slabo voljo in mu prinese še večje nejasnosti. In v tako zmedeni situaciji lahko sprejema napačne odločitve in napačna stališča.

Tukaj imamo Venero, planet lepote, ljubezni in tudi naših vrednot, prišla je v središče znamenja leva, na največji piedestal, na kraljevski oder, kjer rada zablesti, se pokaže v največjem sijaju. Tukaj zna to predstaviti na najbolj glamurozen in prestižen način. To je stopinja, kjer si človek resnično želi biti vedno in v vsem najboljši, doseči vse umetniške in ustvarjalne stvari na najboljši način, najuspešnejši in z največjimi nagradami.

Danes je sreda, Merkurjev dan in je na zadnji stopinji znamenja leva. Samo tekel je skozi ta znak, da bi čim prej opravil svoje delo in pokazal, kako je on glavni v vsem, in zdaj, ko vstopi na svoj sedež, da nam pokaže malo bolj razumne stvari, razmišljanja, odločitve. Vendar pa bo tukaj naredil obrat, šel nazaj in se celo vrnil k Levu v zadnjem dekanatu, zadnjih 10 stopinjah, da bi še enkrat spomnil ali dokončal svoje zadeve.