Astrologinja Lenka: Obeta se nam prijeten in lep dan

Luna je v znamenju strelca, in danes zjutraj je objela Venero, kar je prineslo več veselja, optimizma, upanja ter poudarilo lepoto, ki nas obdaja. To nam obeta prijeten in lep dan, saj nam njuna povezava daje občutek, da je vse mogoče in da je svet poln priložnosti in lepote. Le kombinacija teh dveh planetov v znamenju strelca, ki je prežet z optimizmom in vero v prihodnost, lahko v nas vzbudi takšno navdušenje.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Kasneje pa Luna vstopi v kvadrat z Neptunom, ki je trenutno na stopinji največje resnice in lepote, od koder nam pošilja pomembna sporočila. Toda smo pripravljeni ta sporočila sprejeti? Pogosto nas namreč razočarajo, izgubimo zaupanje ali pa preprosto ne znamo sprejeti drugačne plati lepote, saj ta ni vedno lahkotna in nasmejana. Lepota in resnica sta namreč v nas samih, ne v drugih ljudeh ali zunanjih stvareh – srečo moramo najti v sebi.

Okoli 16.30 Luna zapusti pustolovskega in duhovitega strelca ter preide v kozoroga, znamenje ambicioznosti, strogosti in odgovornosti. V kozorogu je poudarek na disciplini, vestnosti in strukturiranosti. Tu je pomemben vsak trenutek, ki mora biti namensko izkoriščen, saj je v tem znamenju življenje vrednota, povezana z denarjem, hrano in prihranki za prihodnost.

Danes je torek, Marsov dan, ko se Mars nahaja v znamenju leva. Poln poguma razmišlja o velikih načrtih, uspehih in prestižnih dosežkih, saj v sebi čuti moč, da osvoji prestole in vrhove. Z izjemno ustvarjalnostjo in navdihom, ki ga premore, se zlahka loti velikih projektov. A lev ne prenese porazov zlahka, zato ga lahko včasih prevzame aroganca, ki ga vodi v drugo plat njegovega ega. Karkoli pa v tem znamenju počne, prihaja iz srca in z močno voljo, kar ga vodi do najvišjih dosežkov.