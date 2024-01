Astrologinja Lenka: Neskladje je treba spraviti v ravnovesje

Luna je v znamenju tehtnice, da nas spomni na obilje lepote, lepote okoli nas in tiste, ki jo nosimo v sebi. Je v čudovitem sekstilu z dispozitorko Venero, kar daje izpolnitev mnogih lepih želja. Medtem ko Luna samo čuti, kar hoče, je Venera tam, da takoj izpolni, ona je vsa v svojih idealih, pozitivizmu, zdaj lahko naredi vse. Lep dogovor s sestro, prijateljico, tudi lepo potovanje, ki bo povrnilo željo po ponovnem potovanju.

Vendar sta Venera in Luna okoli 12. ure v jodu z Jupitrom, kot da obstaja problem, ali res verjamejo, kar hočejo, kar imajo radi, kot da so obstali in ne verjamejo, da lahko uresničijo svoje želje. Jupiter se je ravno obrnil in počasi uresničuje vse, kar želi uresničiti. Nekateri bodo imeli dvome in nesoglasja o tem, za kaj je bolj pravilno porabiti denar. Eni bi radi potovali, drugi bi radi kupili kakšno obleko, tretji pa bi to radi unovčili v nekaj oprijemljivega, vidnega ali kar za doma. To neskladje je treba spraviti v neko ravnovesje, da bo vsem lepo in bodo vsi srečni.

Mars je prišel na zadnji, 29. stopinji Strelca. Nekoliko je že sit samskega življenja, zato naj se malo umiri, zresni in ustvari kaj bolj uporabnega. In to od jutri, ko preide v znamenje kozoroga. Danes so še vedno nejasne zadeve, nejasne odločitve, nejasne usmeritve, še vedno se nekaj obrača in zato je danes najbolje, da ne naredimo nobenih konkretnih dejanj.

Merkur se je obrnil direktno, vendar je še vedno na isti stopinji. Kot da bi se človek zjutraj zbudil, in ko odpre oči, je še vse zamegljeno. Nekaj ​​nujnih stvari se da lotiti, vendar je najbolje počakati vsaj do 21. januarja. En veliki dan za samo človeštvo, ko bodo narejeni še drugi prehodi.

Danes je sreda, Merkurjev dan, čeprav se je ravno obrnil, je še vedno v Strelcu, zato je prijetno vzdušje zlahka dosegljivo. Če ne drugega, se pozitivno naravnajte na vse, kar načrtujete ta teden, saj je idej, pozitivnega, smeha in šal na pretek.