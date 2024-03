Astrologinja Lenka: Ne počnite ničesar povezanega z začetkom nove zveze, poroko, nakupom ...

Luna je hitro prišla iz mlaja in kot da bi priletela v znamenje ovna, da bi čim prej odprla ozračje, da ne bi bilo kaj prepozno. Tukaj je ta občutek hitrosti, zdaj, takoj, ker bi to lahko naredili včeraj, včasih brez razmišljanja, brez načrtovanja, čim prej. Ta naglica in še večkrat neprevidnost pri sami hitrosti lahko poškoduje koga okoli.

To energijo še posebej okrepi konjunkcija z Merkurjem, ki je prav tako vstopil v to znamenje, zato misli skačejo ena čez drugo, čustva so vznemirjena za vse, kar je še treba narediti, človek pa nima časa čakati, ampak želi storiti čim prej. Vse to je dobro za nove ideje, za nove začetke, vendar potrpežljivo in z veliko več premisleka o vsem. Ker je oven nepotrpežljiv, hiter in kratke jeze, hitro eksplodira, kar privede do prepirov, prepirov ali celo razhodov.

Mars, planet akcije in energije, je prišel na višino stopinje Neptuna, tako da bi lahko prišlo do kakšnega razkritja.

Venera je ves dan na zadnji stopinji Vodnarja. Ni najbolje početi nečesa, kar je povezano z začetkom nove zveze, poroko, nakupom kakšnih osebnih stvari, ker se bo hitro končalo ali pa oseba kasneje ne bo zadovoljna. To je dan za zaključek mnogih dogodivščin, marsikaj ekshibicionističnega in vsega, kar je bilo do sedaj na prijateljski osnovi.

Astrološka karta.

Pozno ponoči Venera, planet harmonije in lepote, zapusti to znamenje in preide v znamenje rib, v svojo višino, kjer se najbolje počuti. Tukaj počne vse iz občutka, iz globoke ljubezni, iz vere, iz domišljije in magije, a včasih, če ni povsem iskrena do sebe, jo to pripelje do večjega razočaranja. Trenutek za odkrivanje velikih talentov, umetnosti, glasbe, ljubezni

Danes je ponedeljek, lunin dan in je v znamenju ovna. To je dobro za vse hitre, spontane ideje, kjer izbruhi kar pridejo in jih čim bolje izkoristite. S čim večjo odprtostjo in neposrednostjo. Ne dovolite, da vas ta energija potegne v neke prenagljene in prenagljene situacije in razprave.