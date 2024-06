Astrologinja Lenka: Najbolje je počivati ​​in se sprostiti ob vodi

Luna je še vedno v znamenju vodnarja in ima še vedno isto potrebo po svobodi in svoje prvotne potrebe. Danes je spet brez vidika, saj je včasih ta potreba tako velika, da je najbolje biti sam s seboj, iti nekam, kjer smo popolnoma sami, ali pa se preprosto zapreti v svoj prostor in vse rešiti s svojo genialnostjo misli.

En dispozitor ga vodi v znamenje rib, kjer čuti neko svojo pasivnost in potrebo po miru, drugi pa v znamenje bika, kjer ima še vedno potrebo iti počasneje in počasi nekaj ustvarjati.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju Bika. Še vedno mu po nepotrebnem očitamo, da mu tam ni mesto, da ni posebej zaželen, a tukaj zna in zmore veliko. Bik sam ima to potrebo po materialnih in finančnih razmerah, zato je lahko na teh področjih zelo uspešen. Delati, graditi, ustvarjati ne samo zase, ampak tudi za vse svoje, tukaj je počasen, včasih celo preveč, a zato ima za vse potrpljenje. Je zanesljiv za vse, kar je potrebno.

Prek svojega dispozitorja Venere gre v znamenje raka in se usmeri k vsemu, kar je povezano z domom, družino in bližnjimi. In tako gre od svojega izgnanstva do večjega padca in tu lahko med njima neverjetno hitro preskočijo iskrice.

Tukaj ni potrpežljivosti in vse se zgodi iz samega strahu, odreagiramo lahko zelo čustveno, skozi jok ali celo prepire. Zato se je najbolje izogniti kakršni koli nervozi, popravljati nekaj pravičnosti, saj bo to vodilo le v slabše situacije.

Pa še Sonce in Merkur imamo, tako da bosta vse to samo še podžgala. Ker je dispozitor Chirona iz znamenja ovna in vedno najde problem v drugih, da so za vse, kar se mu dogaja, krivi drugi, kar ni res. Človek mora vse napake iskati pri sebi, jih ozavestiti in ne imeti občutka, da so za vse krivi drugi, on pa ne.

Najbolje je počivati ​​in se sprostiti ob vodi, saj tako ne boste čutili tistega napetega stanja.