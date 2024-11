Astrologinja Lenka: Naj dan mine v tej tišini, kasneje pa se vse dogovorite in rešite

Luna je prešla v znamenje rib, kar prinaša energijo za sprostitev, počitek ali nekaj, kar zahteva mir in tišino. Človek se lahko bolj posveti kakšnemu svojemu talentu za svojo dušo. Ribe so pasivne, vodene in nekoliko zmedene, vendar nas opominjajo, da so tiste, ki nas spodbujajo, da se obrnemo vase, da opustimo vse napetosti in poiščemo notranji mir. In to najbolje dosežemo z meditacijo in vizualizacijo ter v popolni tišini.

Vendar pa tudi tukaj ne more dovolj počivati, ker je Luna v kvadratu z Merkurjem iz znamenja Strelca. Ko torej začuti, da je tako sproščen, privrejo misli, pridejo na plan načrtovane stvari, ki človeka za trenutek vznemirijo, ali in koliko bo vse to zmogel. Zmanjkuje ji samozavesti, če je tako relevantna za vse to. In ta zmeda v njeni glavi samo slabi vse, kar si je močno želela. Tudi v trenutku sprostitve lahko izve kakšno novico, ki ji ne bo všeč in jo bo za trenutek vznemirila. Ker gre Merkur tukaj neposredno in spontano, brez obračanja besed. Manjši nesporazum ali različni pogledi na nekatere stvari, ko gre za brata, sestro ali kakšen načrt, ki se ne bo najbolje uresničil. Zato naj ta dan mine v tej tišini, kasneje pa se vse dogovorite in rešite.

Astrološka karta.

Danes je nedelja, dan sonca, in je okoli sredine znamenja škorpijona. Naj čim bolj sije in nas ozavešča o vsem, kar nosimo globoko v sebi, pa se sploh ne zavedamo, da je naše, in nam s tem povzroča težave ne le pri volji in egu, ampak tudi pri zdravju.

Je z Marsom v njegovem sprejemnem območju, zato lahko to hitro pripelje do kakšnih ustvarjalnih in navdihujočih služb, ki so povezane z nekim raziskovanjem, z nečim, kar je skrito in nejasno. Preko drugega depozitarja Plutona gre na zadnjo stopinjo znamenja kozoroga, da malo bolj osvetli vse, kar je treba dokončno transformirati in spremeniti, preden preide v novo znamenje svobode, inovativnosti, ekscentrič