Astrologinja Lenka: Luni to ne bo preveč leglo na srce

Do poldneva je Luna v znamenju škorpijona, tako da ima še nekaj opravkov. Že od jutra je v opoziciji z Uranom in v tem stanju, ko v sebi nosi veliko nezadovoljstva, jeze, ljubosumja, celo sovraštva, je to le korak, da naredi rez in odreže vse, kar ga jezi. Stresna situacija ali ko nekdo reče to je zadnja kaplja, ne zdržim več, in to zadnjih par ur, ko zarenči in vse ustavi.

Ampak v vsaki takšni situaciji, ko je v tako neobvladljivem stanju, se najde nekdo, ki situacijo malo umiri. Pa naj bo to nekdo, ki tolaži, ki zna vsemu prisluhniti in ponuditi način, kako izstopiti iz tega kroga. Neptun tudi pomaga človeku, da najde svoj notranji mir, da se malo umiri, da pusti svoje načrte, kako naprej.

In že ob 12. uri preide Luna v znamenje Strelca, kjer je obilo dobre volje, optimizma in zadovoljstva. Kjer neznana beseda ali sama misel na nekaj grdega in šibkega. Tukaj je vse sestavljeno iz smeha, zabave, potegavščin in šal le za dobro voljo vseh. In tako iz tega znamenja Luna naredi sekstil z retro Plutonom, ki je še nekaj dni v Vodnarju in to še dodatno krepi voljo, idejo in človeka samega, da gre skozi vse lažje.

Astrološka karta.

Okoli 14. ure bo v kvadratu z retro Merkurjem iz znamenja device. Kakšne kritike je tukaj mogoče prejeti za vso površnost, ki jo je naredil človek sam in ne vidi niti ene podrobnosti, ki ni na mestu, kako lahko gleda tako daleč naprej in vidi veliko bolj glamurozne stvari, osnovne stvari pa so raztresene za njim. A Luni to ne bo preveč leglo na srce, saj se zna iz vsake situacije pošaliti, sprejeti kot nekaj, kar ima nekdo pač kaj povedati.

Danes je torek, Marsov dan in je v znamenju dvojčkov. Je že skoraj v konjunkciji in objemu z Jupitrom, vendar bo točno jutri. To je vidik velikih in veličastnih podvigov, velikih načrtov in velikih priložnosti. Jupiter vedno daje ideje in možnost, da se širijo in dobijo še več, tako združeni ti planeti pa dopuščajo, da drznost, pogum, neustrašnost še bolj pridejo do izraza in tako lahko dosežejo veliko večje cilje. A Jupiter v svojem zanosu iz znamenja dvojčkov lahko sem prinese tudi kakšno afero, saj ima občutek, da zmore veliko več, tudi veliko odnosov hkrati. Bodo ostali skriti in tajni?