Astrologinja Lenka: Luna je vstopila v znamenje leva

Luna je zdaj vstopila v znamenje leva, ki prinaša energijo polno samozavesti, kreativnosti, zabave in želje po pozornosti. Lev je znamenje, ki ljubi izražanje, ustvarjanje in uživanje v tem, kar počne. Ljudje pod vplivom te energije pogosto iščejo načine, kako izstopati in navdušiti druge s svojo ustvarjalnostjo. To je čas, ko je pomembno, da nas veseli tisto, kar ustvarjamo, saj nas prav to izpolnjuje. Levova energija nam daje moč, da s svojo strastjo navdušimo tudi druge.

Ko pa Luna vstopi v leva, se sreča s kvadratom Sonca, ki je ravnokar prešlo v skrivnostnega škorpijona. To lahko prinese notranji konflikt, saj Luna želi delovati odprto in javno, medtem ko Sonce v škorpijonu raje ostaja v ozadju, raziskuje globine in se ne razkazuje. Ta napetost lahko povzroči dvome o naših željah in odločenosti za določena dejanja. Luna v levu hrepeni po izražanju in pozornosti, Sonce pa želi delovati bolj zadržano in intenzivno. Takšno neskladje lahko zatre čustveno energijo, ki jo ponuja škorpijon.

Kmalu nato Luna tvori trigon z Venero v strelcu, kar odpira nove možnosti in prinaša optimizem. Venera v strelcu verjame v prihodnost, ima vero v nove priložnosti in je polna življenjskega veselja. Ta ugoden vpliv podpira nove začetke, ustvarjanje lepega in razreševanje morebitnih nesporazumov v odnosih. Venera v strelcu je spontana in ni obremenjena z globokimi čustvenimi potrebami, kar ji omogoča uživanje v trenutku brez prevelikih pričakovanj.

Danes, na četrtek, dan pod vplivom Jupitra, se planet počasi pomika proti znamenju dvojčkov. To v nas prebuja željo po raziskovanju novih idej in notranjega sveta. Zaradi retrogradnosti Jupitra nas čaka obdobje, ko bomo morda podvomili v svoja prepričanja, vendar je to tudi priložnost za rast in nove uvide. Dvojčki nas usmerjajo k razmišljanju o številnih stvareh hkrati, vendar je pomembno, da to počnemo z ljubeznijo, vero in odprtim srcem.