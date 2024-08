Astrologinja Lenka: Luna je v znamenju vodnarja in se premika proti polni luni

Luna je v znamenju vodnarja in se počasi premika proti polni luni. Gre za znamenje, ki je usmerjeno bolj na skupnost kot pa na bližnje. Ko ga bo dispozitor pripeljal do kvadrata z retro Merkurjem, lahko pričakujemo napetost in nesporazume. Drugi dispozitor ga bo pripeljal do vodnega znamenja, kjer pa bo čutiti zmedo in nepovezanost.

Danes je Merkur v svoji retrogradnosti skozi znamenje leva, prišel nazaj v kvadrat z Uranom iz znamenja bika. Kako se bosta ta dva trmasta in nepopustljiva človeka razumela? Kako narediti kompromis, da ne pride do konflikta?

Pogosto nas lahkomiselnost in naglica pripeljeta do nepremišljenega odziva, ego pa je ob tem lahko hitri prizadet in ne bo zlahka prebolel izrečenih žalitev.

Kljub vsemu je zdaj pravi čas za sprejemanje pogumnih odločitev in za novosti. Ob vsem tem pa poskušajte ne prizadeti čustva drugih.

Danes je nedelja, dan Sonca, in je prišel v zadnji pentadi znamenja leva. Doma se zaveda, kaj zmore, zaveda se svojih lastnosti, kar mu omogoča, da v življenju veliko lažje in hitreje doseže svoje načrte.

A na tej poti se je treba držati svojih načel - ostani svoj, a spoštuj druge, saj velika arogantnost, pretiran ego in ponos včasih prinesejo več škode kot koristi.