Astrologinja Lenka: Luna je v znamenju leva

Danes je Luna v znamenju leva, kjer ustvarja energijo za uživanje, sprostitev in posvečanje stvarem, ki nas osrečujejo. Ta znak spodbuja organizacijo zabav, izletov, hobijev ali ustvarjalnega dela.

Luna je v sekstilu z Jupitrom, kar prinaša optimizem, vero v prihodnost in navdih za boljše življenje. Kombinacija teh energij je odlična za druženje, učenje in širjenje obzorij, saj Jupiter v Dvojčkih poudarja potrebo po komunikaciji, spoznavanju novih ljudi in izmenjavi idej.

Sreda, Merkurjev dan, pa prinaša drugačno vzdušje. Merkur v kozorogu je resen in osredotočen na delo, ambicije in zaslužek. Ta vpliv spodbuja premišljeno in disciplinirano razmišljanje, saj kozorog razume dragocenost časa. Merkur kot dispozitor Jupitra rahlo omejuje pretiravanje in optimizem ter dodaja resnobo situaciji. Ljudje so pod tem vplivom bolj usmerjeni k delu in dosežkom, kar jih odvrača od sproščujočih dejavnosti, kot so druženje ali zabava.

Kvinkunks med Merkurjem, Jupitrom in Luno lahko povzroči neravnovesje. Čustvene potrebe in ambicije se morda ne ujemajo, kar lahko vodi do napačnih odločitev glede osebnih ciljev ali finančnih zadev. V takih trenutkih je pomembno najti ravnovesje med delom in sprostitvijo.

Najbolje je združiti odgovorno delo z občasnimi trenutki sprostitve, saj ravnovesje omogoča produktivnost in hkrati ohranja dobro počutje.