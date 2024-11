Astrologinja Lenka: Luna bo začela vstopati v kvadrat z Marsom, kar lahko povzroči nemir

Preden Luna zapusti znamenje Ovna, se bo srečala s Plutonom, kar lahko ponovno obudi nekaj starih dolgov in neporavnanih zadev. Kako se bodo stvari razpletle, pa je odvisno od vsakega posameznika – predvsem od njegove pripravljenosti, da nekaj spusti, opusti ali spremeni. Če bo vztrajal pri svojem in držal staro pot, lahko pričakuje trenja in občutek nerazumevanja ali pritiska s strani drugih.

Okoli 8. ure zjutraj Luna preide v znamenje Bika, kjer je v eksaltaciji in kjer se počuti domače, umirjeno in zadovoljno na vseh področjih življenja. Tu je pomembno, da vse poteka počasi, brez hitenja in nervoze.

Kmalu pa začne Luna vstopati v kvadrat z Marsom, kar lahko povzroči nemir – nekatere bo ta počasnost dražila. Spraševali se bodo, zakaj stvari z zamikom, zakaj še niso bile narejene včeraj, zakaj se že ne načrtuje za jutri. To lahko povzroči živčnost in privede do nesporazumov.

Marsikdo bo imel občutek, da ga nasprotna stran ignorira ali draži, ker se ne želi premakniti naprej brez temeljitega premisleka. Še posebej napeto je, če se od osebe pričakuje, da nekaj postori, ne da bi si prej vzel čas za počitek ali se nahranil.

Situacija se bo umirila šele kasneje, ko Luna tvori trigon z Venero. Venera zna potrpežljivo čakati, ne hiteti, ampak stvari načrtovati zvesto in brez občutka, da izgublja čas. Zato lahko danes uspešno sklenemo posle, ki so povezani z domom, družino ali službenimi zadevami.

Danes je četrtek, dan Jupitra, ki je trenutno v znamenju Dvojčkov. Vendar se Jupiter premika nazaj – kar pomeni, da je čas za popravke, ureditev stvari in zaključevanje, korak za korakom. Čeprav bi radi, da se stvari odvijajo hitro, je zdaj ključno, da zaključimo vse, kar je bilo odprto.

Vendar obstaja vprašanje, ali bo to šlo gladko, saj je Jupiter v opoziciji s svojim dispozitorjem Merkurjem. Ta še ni pripravljen poglobiti se v vse podrobnosti ali vnesti reda, saj se še vedno udobno znajde v svojem neredu – dokler ne nastopi trenutek, ko nujno potrebuje določen dokument in se znajde ujet v kaosu.