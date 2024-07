Astrologinja Lenka: Luna bo ob 18. uri prešla v dramatičnega Leva

Današnji dan je zelo poseben, saj ne dela aspekte samo Luna, ampak tudi drugi planeti. Luna je v znamenju device in že od jutra jo čaka Saturn, da jo pokritizira ali ji prinese še več dela. Kot da jih je v tem znamenju premalo.

Nato bo Luna sledila drugim aspektom s Soncem, Marsom in Uranom, kar bo prineslo dobro vzdušje, nagle odločive in podporo drugih.

Veliko več vpliva imajo medsebojni planetarni aspekti, kot je Sonce v znamenju raka v trigonu s Saturnom v znamenju rib. Sprejeli boste pomembno konstruktivno odločitev - začnite graditi, kupite dom ali naredite nekaj, kar ste dolgo želeli.

Venera je prispela na zadnjo stopinjo znamenja raka in gre v trigon z Neptunom.

Spomnil nas bo na ideale ter na čustva in nežnost. Odnos para bo prav ta ezoterika držala skupaj, ki bo naredila zvezo še bolj privlačno in skrivnostno. Imeli bomo občutek, kot da živimo v sanjah.

Le redki imajo posluh za intuicijo, ki jo dobivamo skozi glasbo in umetnost. Vprašanje je, kako čim dlje ohranjati to čarobnost in očaranost.

Okoli 18. ure bo Venera zapustila znamenje raka in prešla v dramatičnega in veličastnega leva. Tam bo ostala do 5. avgusta. Sledila bo velika potreba po dokazovanju, izpostavljanju na vseh področjih življenja in čutila se bo dramatičnost v zraku.

Pokazala se bo za največjo igralko, saj se zna izraziti in sebe prikazati na najbolj dramatičen način. Pri tem uživa v aplavzu, zato se trudi, da bi bila za vsako ceno v središču dogajanja in da javno pokaže svoj talent. In veliko jih ima, saj je ustvarjalna in navdihujoča.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in dosegel je 10. stopinjo znamenja dvojčkov. Pred njim je celo leto, ki nam ponuja veliko kratkih izletov, učenja, začenjanja mnogo različnih stvari hkrati, a zato prinaša optimizem, nedolžnost in vero, da je vse mogoče.