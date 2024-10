Astrologinja Lenka: Energija bo najmočnejša okoli 19. ure, ko Luna tvori sekstil z Merkurjem

Ta kombinacija Strelca in Dvojčkov se že čuti, saj vse kaže, da bo šlo vse v smeri večjega in bolj obsežnega. Že od samega jutra je Luna v Strelcu v sekstilu s Soncem, kar prinaša harmoničen potek dneva in dobro energijo.

Vendar je tu še Jupiter, ki stoji in čaka, da se nekaj aktivira, in glede na to, katera planeta je v igri, poskuša vse povečati. V kombinaciji z Luno pa ne le, da povečuje, temveč pretirava, bodisi pri porabi denarja, na potovanjih ali pa enostavno pri nakupu nečesa. Včasih preveč povzroči glavobol, bodisi zaradi prekomernega pitja ali hrane.

Eden izmed lepših aspektov dneva se odvija med Merkurjem v Tehtnici in Jupitrom, kjer je Merkur v svojem domačem znamenju, kar omogoča številne priložnosti. Če nič drugega, je to odličen trenutek za načrtovanje in pripravo načrtov za prihodnje dni. To je tisti občutek, ko lahko dosežemo vse brez ovir, ko oseba ve in zmore, ko ima željo raziskati vsak kotiček Zemlje in se podati čim dlje. Gre za notranji občutek, ki odpira vsa vrata s prijaznimi besedami in še več vere v prihodnost. Izboljšajte vso komunikacijo iz preteklosti.

Ta energija bo najmočnejša okoli 19. ure, ko Luna tvori sekstil z Merkurjem. Vedno obstaja nekdo ali nekaj, kar poskuša osebo nekoliko zadržati, včasih pa gre le za notranjo negotovost ali travmo iz preteklosti, ki povzroči, da se oseba umakne namesto, da bi šla naprej. Verjemite vase in zmogli boste vse, strahovi pa naj bodo vaš motivator za doseganje več.

Astrološka karta.

Na koncu je Venera uspela pritegniti in očarati Marsa, končno ga je uspela povleči na svojo stran. A vprašanje ostaja, ali ji bo uspelo premagati lastno posesivnost, ljubosumje, obsedenost ali pa bo krivdo iskala pri drugih, češ da so jo izzvali. Dejstvo je, da je to le njena reakcija. Takrat nastopi problem, kako obdržati odnos, saj je moški že prej dvomil, ali naj to zvezo sprejme ali ne. Sedaj pa se mora še nekaj časa truditi, da jo popravi, ali pa se umakne. Ali mu bo uspelo?

Danes je torek, Marsov dan, a Mars je v Raku tako šibek, da čaka na najmanjšo provokacijo, da bi eksplodiral. Zato naj bo dan čim bolj miren, brez večjih reakcij na karkoli.