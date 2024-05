Astrologinja Lenka: Do 18. ure izkoristimo pozitivno vzdušje

Luna je danes še do 18. ure v strelcu, ko bo nato prešla v znamenje kozoroga. Zato izkoristimo to pozitivno vzdušje.

Ob koncu dneva bo začutila kvadrat z Neptunom iz znamenja rib, kar jo bo povezalo z občutki in čustvi. Pri tem bodite pozorni na morebitne čustvene izdaje in se še pravočasno odmaknite od njih.

Veliko boljšo energijo pa ustvarjata Venera, ki je pravkar vstopila v znamenje dvojčkov, in Pluton, ki je v vodnarju. Ta zračno-komunikativna in predvsem odprta povezava lahko obnovi ali prinese marsikaj lepega.

Med njima je močna strast in občutek, kot da se poznata že vse življenje. To so te karmične vezi, ki nemudoma združita dve osebi. Pluton je tista nevidna magnetna privlačnost, ki te kar posrka vase.

Pomemben vpliv ima tudi na umetnost. Venera je tista, ki daje talente za glasbo in za slikanje. Dvojčki so ročno spretni in lahko ustvarjajo mojstrovine.

Jupiter, blagodejni planet, ki je samo danes v znamenju bika, lahko že zdaj nekomu uresniči sanje in prinese več dobička. Od jutri naprej pa vse do naslednjega leta bo v Dvojčkih.

Danes je sobota, Saturnov dan, in on je tisti, ki nam vedno govori, da moramo nekaj narediti in dokončati. Njegovi strahovi so lahko preveliki že ob misli na prevzem odgovornosti ali pa še pred kakršno koli obveznostjo občutimo strah in nemoč. In posledica sta depresija in izolacija.

Najbolje je, da se soočite z vsemi težavami in jih rešujemo eno za drugo. Tako postanemo močnejši in ne bomo čutili njegovih šibkih plati.