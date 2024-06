Astrologinja Lenka: Danes je Merkurjev dan, ta pa je v družbi Venere

Luna je v drugi polovici znamenja škorpijona in dela opozicijo z Uranom iz znamenja bika. To lahko povzroči nemir ne samo v duši, ampak tudi v okolju. Živčnost, napetost, vzkipljivost, občutek, da povsod zamujaš, da čas hitro teče, še dodatno ustvarja tisto frustrirajočo energijo. In v taki nervozi človek ne razmišlja preveč in dela napake, saj nima notranjega miru in časa, da bi se sprostil.

Pot bo nadaljeval trigon z Neptunom iz znamenja rib, ki je na zadnji stopinji, zadnjem znamenju. Tukaj bo veliko skrivnosti, molka in nejasnosti, a po drugi strani ta vidik prinaša tudi umirjenost in sprostitev.

Okoli 18. 30 ure bo Luna prešla v znamenje Strelca, ki se pripravlja na novo in veliko bolj pozitivno energijo kot je v Škorpijonu.

Ne le to, v tako optimističnem in pozitivnem znamenju bo takoj naredila sekstil s Plutonom in le on prinaša olajšanje in veliko sprostitev čustev. To bo delovalo na nas zelo blagodejno.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v družbi Venere, ki sta šele začela svojo pot skozi znamenje raka. Tukaj vse poteka skozi čustva in občutke.

Vsa miselnost je povezana s tem, kako se človek počuti, kako je razpoložen, na kakšen način je pripravljen na komunikacijo.

Merkur bo še dva dni nosil v sebi Sonce, ki skuša še bolj osvetliti te zelo pomembne medsebojne in vsakodnevne komunikacije in dogovore. In Jupiter se drži dogovorov. Luna ga vodi v njegovo vzvišenost, kar prinaša še več moči in volje. To je vodno znamenje, kjer lahko vse realiziramo v tišini, v miru, z veliko intuicijo in temu seveda sledimo.