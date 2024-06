Astrologinja Lenka: Danes je Jupitrov dan in on je v dvojčkih

Od 14.36 je mlaj v znamenju dvojčkov. Ne samo, da sta Luna in Sonce v konjunkciji, tu je tudi Venera. Torej tista, ki ustvarja vzdušje za lepoto, ljubezen in prijetne odnose. Vse je v znamenju dvojčkov, njun dispozitor Merkur pa vse skupaj potencira. Odpirajo se stare zgodbe, veliko je komunikacije in tukaj si želi resnice in pravičnosti.

Toda ta mlaj nas vrača tudi k otročarijam, saj je to še vedno znamenje, ki je, ne glede na to, kako intelektualno in pametno je, otročje po srcu. Ta površnost ga vedno znova reši kakšnih težkih besed, ki jih »ne pozna« ali pa si jih enostavno ne jemlje k ​​srcu.

Zato je v naslednjih dveh tednih najbolje narediti veliko načrtov in idej, kaj je treba vse postoriti, kam potovati, morda zečeti kaj novega ...

Saturn je vedno nekje blizu nas in nas opominja, da smo vezani na čas, pa naj bo to v službi, na avtobusu oziroma na sploh v življenju. Prinaša tudi nekaj nesamozavesti in previdnosti, a odvrzite te strahove in dvome, zato pogumno naprej.

Morda je to le opomin, da je treba začeto dokončati, saj Dvojček veliko začne in še več ne dokonča. Vsi najbolj blagodejni planeti podpirajo vse, za kar se boste odločili.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je tukaj v Dvojčkih, spremlja in podpira vse, kar se mu plete in ustvarja v glavi, a vsega je enostavno preveč. Bodite pozorni le na to, da stvar, ki ste jo začeli, tudi dokončate in se šele nato lotite naslednje. Jupiter sicer pravi, da zmoreš vse in še več, na koncu pa se zapleteš v lastne niti.