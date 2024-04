Astrologinja Lenka: Danes je dan Marsa, ki pa je v znamenju rib

Luna je prešla v znamenje leva, v znamenje, v katerem ji je zelo pomembno, kdo je. Rada je občudovana in v središču pozornosti. To je njena prirojena potreba. Če tega ne dobi, se čudi prizadeto in se še bolj dokazuje.

Nasproti ji stoji znamenje vodnarja in Pluton, ki jo nekoliko zavira in ji želi pristriči peruti. Pravi ji, da ni najpomembnejša in jo opominja na preteklost, da jo je treba spraviti v red. Ni treba, da poudarjamo le svojo pomembnost, zavedajmo se, da so tudi drugi ljudje dobri, lepi in srečni.

Pri teh razmišljanjih bodimo iskreni, delajmo s srcem, ne pa s pretvarjanjem in igranjem, kar rad počne lev oziroma levinja.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju rib. Postopoma prihaja iz določenih blokad, ki jih je doživel s Saturnom. Osvobaja se, a je še vedno v vodi, kar zahteva veliko tišine in umirjenosti, da doseže vse, kar načrtuje. Pri tem nosi vso breme iz znamenja Ovna, kar pa ni enostavno uskladiti vseh potreb in želja na miren način.

Čez dan ali dva bo v sekstilu z Jupitrom in to mu daje vero, mu omogoča uresničitev številnih idej, ki jih že snuje. Tu je tudi Uran, ki mu ponuja številne podvodne rešitve, da doseže svojo hitrost in svoje uresničenje na izvirnejši in hitrejši način. Pri tem se bo znebil tudi številnih strahov, ki ga v zadnjem obdobju okupirajo, in izbral pot svobode in poguma.

Vse to je treba dobro načrtovati, pri tem pa imeti tišino in meditacijo, sicer lahko že malenkost več silovite energije vodi le v uničenje.