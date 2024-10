Astrologinja Lenka: Dan je primeren za nakup ali ustvarjanje nečesa lepega

Luna v tehtnici danes prinaša potrebo po harmoniji in zaključevanju starih zadev, še posebej tistih, povezanih z odnosi in notranjim mirom. Tehtnica je znamenje, ki išče ravnotežje, lepoto in skladnost, kar v padajoči lunini fazi še posebej velja za čustvene vidike. Ta dan ponuja priložnost, da ocenimo in zaključimo vse, kar je neustrezno ali nas več ne osrečuje, saj se bo s prihajajočo mlado luno v škorpijonu odprlo novo poglavje, ki zahteva poglobljen premik naprej, in puščanje starega za seboj.

Luna danes najprej ustvari sekstil z Venero v strelcu, ki krepi občutek za estetiko, notranjo lepoto in širi željo po novih izkušnjah. Venera v strelcu prinaša optimizem in spodbuja h kreativnemu izražanju – dan je primeren za nakup ali ustvarjanje nečesa lepega, najsi bo to fizičen predmet ali izboljšanje odnosa. Harmonija med Luno in Venero poudarja pomen samozavesti in prijaznosti, ko se povezujemo z drugimi. Pomembno je, da se izrazimo, a hkrati ohranimo toplino in spoštovanje, saj ta sekstil odpira prostor za prijetne, mirne pogovore in reševanje morebitnih napetosti.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Kasneje se Luna poveže z retrogradnim Jupitrom v dvojčkih, kar še dodatno spodbuja optimizem in zaupanje vase. Jupiter širi občutke zaupnosti, zaradi česar se zdi, da imamo vso podporo za uresničitev svojih ciljev, tako v notranjem prepričanju kot morda celo v materialnem smislu. Ta trigon lahko prebudi občutek, da je vse mogoče, kar je dragoceno za dolgoročno stabilnost, ki si jo tehtnica tako zelo želi.

Danes je tudi sreda, ki je posvečena Merkurju, planetu komunikacije in misli, ki je trenutno v intenzivnem znamenju škorpijona in v opoziciji z retrogradnim Uranom. Ta postavitev povečuje notranjo napetost, ostrino misli in impulzivne odzive, saj Merkur v škorpijonu pogosto reagira naglo in brez zadržkov, še posebej v konfliktnih situacijah. Ta vpliv povečuje tveganje za nesporazume in konflikte, saj lahko komunikacija hitro postane neprijazna ali celo maščevalna. Da bi se temu izognili, je ključno, da nadziramo svoja čustva, se trudimo razumeti perspektivo drugih ter se izogibamo impulzivnim reakcijam.

Merkurjeva opozicija z Uranom prinaša tudi priložnost za intelektualne preboje, zlasti pri tistih, ki so pripravljeni premisliti in preseči stare omejitve. Ta aspekt je idealen za ustvarjanje nenavadnih rešitev, a zahteva globoko iskrenost do sebe in potrpežljivost, ki lahko omili napetosti in prepreči nepotrebne konflikte. Potrebno je tudi sprejemanje različnosti in odprtost za novosti, saj ta pristop omogoča dosego notranje harmonije, ki jo simbolizira Luna v tehtnici.

Danes torej skušajmo ohraniti umirjenost, sprejemati razlike ter uživati v lepoti in prijetnih izkušnjah, ki jih prinaša energija tehtnice.