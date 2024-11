Astrologinja Lenka: Človek zna in ima moč tekmovati v vsem

Luna iz znamenja raka nam daje pristno in domače vzdušje, ni pa zagotovila, kakšen bo dan. Čez noč je imela opozicijo z Venero, ki je stabilna, ambiciozna, ki si prizadeva nekaj doseči na poslovnem in kariernem področju in pravzaprav nima časa za izkazovanje pretirane ljubezni ali celo namenjanje naklonjenosti najbližjim. Zanjo je pomembno, da jim je zagotovila osnovne življenjske potrebe, njena čustva pa so nekaj odvečnega in nepotrebnega. In tako nastanejo kritike, koliko kdo daje in koliko daje ljubezni, in v ospredje prihajajo čustva namesto posvečanje delu.

Astrokarta dneva FOTO: Lenka Stanić

Potem preide Luna v lep aspekt s Saturnom iz znamenja rib, tako da ta velika vodna energija prinese še večjo razpršitev vseh teh čustev. Od nekoga starejšega pa dobiva pomen skozi ohranjanje doma, tradicije in bližine.

Danes imamo na nebu lep aspekt med Soncem v znamenju škorpijona, ki se počasi približuje koncu tega znamenja, in Neptunom v znamenju rib. Še vedno stoji na ravni Venerine največje lepote, ljubezni, zanosa. Še vedno ponuja vse tisto najlepše, brezpogojno pa so tu tudi vračanja v neke davne čase preteklosti. Nekdanja srečanja se zdaj znova pojavljajo, kot da bi nastala sama od sebe brez načrtovanja in klica. Če je bil to včasih prostor resnice in realnosti brez pogojev, je zdaj znova tako v ponovnem srečanju. Mimogrede, to so tudi veliki in globoki talenti, ki jih ima človek v sebi, pa se jih morda niti ne zaveda. In zdaj lahko Sonce to res osvetli in prikliče v zavest tisto, kar je v nas tako neznanega ali skritega. Če človek sledi občutkom močne intuicije, lahko pride do različnih uspešnih in poslovnih položajev. Najlažje jih dosežemo z veliko željo, v tišini, vizualizaciji in meditaciji.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju leva, ponosen in svojo energijo uporablja na najbolj plemenit način. Tukaj je zavedanja lastnega uspeha veliko, človek zna in ima moč tekmovati v vsem, ker je to ogromen potencial, velika kreativnost, pa tudi navdih za druge, kako priti do samega prestola česar koli.