Astrologinja Lenka: Čas za soočenje s skritimi strahovi in osvoboditev preteklosti

Mlaj, ki nastopi danes ob 13.46 uri na 9. stopinji Škorpijona, nas vabi, da se soočimo s svojimi globoko zakoreninjenimi strahovi, sencami in vsem tistim, s čimer se nočemo ali ne zmoremo soočiti. Sonce osvetljuje vse tisto, kar je tako globoko skrito ne le pred drugimi, temveč tudi pred nami samimi. Škorpijon ne želi in ne more pokazati vsega o sebi, saj si ne želi z nikomer deliti ne le svoje bolečine, temveč tudi svoje sreče. Deluje tiho in počasi, a zelo strastno. Zdaj je čas, da odpremo vse tisto, kar nosimo globoko v sebi, a nas zadržuje, da ne moremo naprej, ustvarjati in napredovati. Za to je potrebna velika pogum, in takrat, ko nastopijo takšne lunacije, nas pozivajo prav k temu. Vse, kar je staro, vse, kar nam preprečuje razvoj in nas vrača nazaj — naj gre za nekoga, za kogar smo mislili, da nam je blizu, ali stvari, ki jih uporabljamo že dolgo, ali čustva, ki nas zastrupljajo s čustvi ljubosumja, zavisti, maščevanja. Zdaj je trenutek, da se sprostimo, da pustimo in se obrnemo k novim energijam in ljudem. Naj se to osvobajanje zgodi čim bolj mirno in neboleče.

Pomembni planetarni dogodki v novembru 02.11. Merkur v Strelcu prinaša optimizem in duhovitost v izražanju. 03.11. Opozicija Marsa in Plutona prinaša napeto energijo, potrebna je velika človeška zavest. 04.11. Mars v Levu, energija osredotočena na dosego najvišjega prestola. 11.11. Venera v Kozorogu — potrpežljiva in pripravljena čakati. 15.11. Polna luna in Saturn začne direktno pot — novi začetki, ki postavljajo temelje na strukturi in trajnosti. 20.11. Pluton zapusti Kozoroga in dokončno vstopi v Vodnarja za naslednjih 20 let. 21.11. Sonce v Strelcu — potreba po večjih potovanjih in raziskovanju neznanega. 26.11. Merkur retrograden v Strelcu — kaj in kje moramo popraviti besede ter se izogniti hitrim mislim.

Oba dispozitorja sta ne le na koncu znakov, na 29. stopinji, temveč sta tudi v eksaktni opoziciji. Mars je v znamenju Raka, kar zanj predstavlja najslabšo pozicijo in ga pripravlja, da ob najmanjši provokaciji eksplodira ter pokaže svoje najslabše lastnosti. To je zanj zelo občutljivo mesto, saj ima potrebo po zaščiti doma in družine. Pluton pa je zadnjič na zadnji stopinji Kozoroga, vezan na družbo in kolektiv, in o tej atomski bombi, ko je v takem položaju in opoziciji z Marsom, ne gre niti govoriti. Oba se nahajata na stopnjah, kjer so stvari skrite, nejasne, skrivnostne in delujejo iz nezavednih sil in potreb.

To zahteva veliko miru in tišine, sicer lahko ta opozicija prinese veliko količino negativne energije. Tudi Merkur je v istem znamenju, kjer so besede ostre in premočne, včasih celo bolj boleče kot kačji ugriz ali sama ta opozicija. Kljub temu pa je v lepem aspektu z njima, kar pomeni, da lahko pride do nepričakovanega skritega dogovora, ki je razumljiv le njim, a lahko vsaj malo omili situacijo.

Mlaj je v trigonu z retrogradnim Saturnom, zato se bo morda v zadnjem trenutku pokazala kakšna modrost in potrpežljivost ter nasvet, kako vse rešiti na čim bolj neboleč način.

Astrološka karta.

Danes je petek, dan Venere, ki je v Strelcu, zato naj nas njen zanos spodbuja k lepim stvarem, k širjenju optimizma, veri v nekaj lepega, veri v ljudi in k temu, da si privoščimo čim več resnice in svobode.